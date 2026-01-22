Dialog spumos Chirieac - Ciutacu după ce DCNews a publicat lista cu banii ONG-urilor: O să vă asasineze ăștia

Există o Românie despre care se vorbește puțin, dar care mișcă sume uriașe de bani, discret, legal și constant. O Românie construită din formulare completate în câteva minute, din semnături puse fără prea mult zgomot, din acel 3,5% din impozitul pe venit pe care românii îl redirecționează „din grijă” către ONG-uri, asociații și fundații. O mecanică aparent banală, dar care, pusă cap la cap, produce cifre greu de ignorat și ridică întrebări serioase despre influență, putere și bani.

DC News a intrat în posesia unei liste surprinzătoare cu organizațiile care, în 2024, au beneficiat masiv de pe urma celebrului formular 230, documentul prin care contribuabilul român trimite o mică parte din impozitul său. Fără donații private, fără gale caritabile, fără sponsorizări directe, doar din impozit, organizațiile ating sume excepționale. Rezultatul? Zeci de milioane de lei care au ajuns către ONG-uri cu profil social, dar și către instituții media și structuri cu rol activ în spațiul public și ideologic. Sumele sunt impresionante, ordinea din clasament surprinde, iar numele din top spun o poveste care merge mult dincolo de caritate. De la asociații dedicate autismului, până la platforme media cunoscute și organizații civice cu vizibilitate politică, lista arată cât de profitabil poate deveni acest mecanism și cât de mare este miza din spatele lui. Subiectul a fost prezentat într-o intervenție la România TV într-un dialog spumos între analistul Bogdan Chirieac și jurnalistul Victor Ciutacu. Iar aceasta este doar începutul. DC News urmează să vină cu mai multe nume.

"Vă fac acum un anunț. Deci rămâneți cu ochii pe noi"

Victor Ciutacu: „O să vă asasineze ăștia pe rețelele sociale, domnule Chirieac. Oricum, nu sunteți un produs media excepțional ca Recorder, ca să primiți de la donatorul român ceva.”

Bogdan Chirieac: „Noi n-am cerut bani până acum. Ne gândim să o facem și noi pe viitor. E mai profitabil. Eu m-am bucurat de domnul Valeriu Nicolae, un milion jumate, îl credeam deontolog, așa. Mai prost informat, mă rog, dar chiar credeam că e deontolog și că d-aia îi intră banii.”

Victor Ciutacu: „Știți care e un lucru comun printre oamenii aceștia? Că se întâlnesc de câteva ori pe an la girat la ceva.”

Bogdan Chirieac: „Păi probabil își fac ‘sâc sâc’ între ei. ‘Eu am luat atât, ăla a luat atât, tu cât ai luat?’. Dar stați puțin, că nu sunt toți banii. Aici sunt banii statului. Banii de la companii o să-i aflăm după 31 de martie. Vă fac acum un anunț. Deci rămâneți cu ochii pe noi. O să vă spunem ce companii sunt pe lângă aceste ONG-uri.”

Victor Ciutacu: „Ne promiteți că, după ce îi aflați și pe ăștia, ne dați și nouă?”

Bogdan Chirieac: „Da, vă dăm și dumneavoastră, sigur că da!”

Victor Ciutacu: „Așa generos cum sunteți, mi i-ați dat și pe ăștia astăzi.”

Bogdan Chirieac: „Da, dom’ne, da, urmează să vă mai dăm. Companiile sunt importante pentru că au profitul mai mare. De asemenea, esențiali sunt și banii care vin de la Bruxelles. Pe lângă asta, trebuie să recunoaștem că Recorder, cu câțiva angajați, se descurcă foarte bine.”

Bogdan Jelea: „Nu numai de afaceri, sunt și oameni de arte, totuși. Adică, să faci un asemenea film care să declanșeze un comitet cu Tudor Chirilă și Angi Șerban nu e puțin lucru.”

Victor Ciutacu: „Stați puțin. Sunteți rău-voitori. De exemplu, domnul Pătraru degustă iaurturi, muștaruri, mazăre și ne spune care are E-uri și care n-ar E-uri. Dumneavoastră ați făcut 2 milioane și jumătate de lei din donații, domnule Chirieac?

Bogdan Chirieac: „O să facem și noi. Avem și noi o fundație. Fundația DC News se numește Proiecte Curate și încurajăm companiile, dacă vor să dea și la alte fundații, 3,5 milioane de lei. Pot să doneze și la noi. Noi chiar îi așteptăm.”

