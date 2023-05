Hidroelectrica anulează demersurile pentru înlocuirea parcului auto

Lansată în sistemul public de achiziții publice în data de 13 mai a.c. licitația - actualmente anulată, viza înlocuirea parcului auto pe care societatea îl deține ca urmare a încheierii în anul 2019 a unui contract de același tip (leasing operațional), înțelegere comercială care urmează să ajungă la termenul final în data de 06 ianuarie 2024. Practic, ulterior datei menționate, toate autovehiculele utilizate la acest moment de companie vor ieși din portofoliul acesteia ca efect a expirării de facto a contractului, document care prevede restituirea bunurilor.

Facem precizarea că Hidroelectrica utilizează încă din anul 2014 acest tip de servicii pentru asigurarea parcului auto al companiei, autovehiculele astfel obținute fiind Dacia Duster pentru primul contract (derulat în perioada 2014-2019), respectiv Suzuki SX4 și S-Cross pentru cel de-al doilea (derulat între 2019 - ianuarie 2024).

Mașinile solicitate prin caietul de sarcini aferent celui de-al treilea potențial contract de leasing operațional aveau, de asemenea, condiții minimale de echipare și motorizare (majoritatea între 1000-1600 cm cubi, benzină), iar în prețul ofertei necesar a fi prezentate erau incluse asigurarea obligatorie și CASCO, servisare și mentenanță pentru întreaga perioadă, precum și echiparea cu anvelope de vară și de iarnă.

Anularea procedurii de achiziție publică va avea în viitorul apropiat un impact major asupra Hidroelectrica, în condițiile în societatea nu are alte mașini în proprietate, iar activitate desfășurată la nivelul companiei presupune deplasarea salariaților la centrale hidro-energetice, la obiectivele de investiții și la lucrările desfășurate pe șantiere etc. Subliniem, de asemenea, faptul că majoritatea amenajărilor hidro-energetice ale companiei sunt amplasate în zone cu altitudini ridicate, iar acțiunile curente implică, printre altele, intervenții în zone greu accesibile, supravegherea permanentă a comportamentului construcțiilor, a stării digurilor și coronamentelor barajelor, precum și deplasarea specialiștilor companiei între zonele de interes, în funcție de necesități. În plus, activitatea Hidroelectrica presupune, între altele, acces în zone muntoase, precum și utilizarea drumurilor forestiere pe parcursul întregului an, indiferent de condițiile meteo.

Subliniem că Hidroelectrica a demarat procedura internă de analiză și stabilire a necesarului de mașini, respectiv redactarea caietelor de sarcini, încă din luna februarie a.c., iar achiziția publică a fost lansată în data de 13 mai 2023, compania luând în calcul atât timpii legali necesari pentru finalizarea procedurii, cât și pe cei necesari producerii și livrării autovehicule în numărul solicitat, înainte sau la data limită de expirare a contractului de leasing operațional actual.

La acest moment Hidroelectrica analizează soluțiile posibile pentru asigurarea necesarului de autovehicole al companiei, astfel încât activitatea societății să nu fie afectată la expirarea contractului de leasing operațional aflat în vigoare.

Reamintim ca Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie verde din România și principalul furnizor de servicii tehnologice necesare în Sistemul Energetic Național, fiind o companie vitală pentru un sector strategic, cu implicații în siguranța națională. Compania exploatează un număr de 187 de centrale, cu o capacitate hidroenergetică de 6,3 GW. Acestora li se adaugă parcul eolian de la Crucea, cu o putere instalată de 108 MW.

