Guvernul Ilie Bolojan, la votul în plenul Parlamentului - VIDEO LIVE. Toți miniștrii au fost validați

Update 22:

Parlamentarii AUR părăsesc sala de plen după discursul lui George Simion, liderul lor.

Update 21

Ședința din Parlament. Se dă votul pentru Guvernul Bolojan.

Update 20

Începe ședința în parlament pentru votarea guvernului Bolojan.

Update 19

Toţi miniştrii propuşi în Guvernul Bolojan au primit luni aviz favorabil după audierile în comisiile de specialitate ale Parlamentului.



Premierul desemnat, Ilie Bolojan, urmează să ceară votul de încredere al Parlamentului asupra programului de guvernare şi a întregii liste a Guvernului, în şedinţa plenului reunit, programat de la ora 16:30.



Programul şi lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaţilor şi de Senat, iar Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor.



Ulterior, membrii Cabinetului Bolojan vor depune jurământul, în cadrul unei ceremonii la Palatul Cotroceni.



Guvernul are în componenţă 16 ministere - 6 ministere PSD, 4 ministere PNL, 4 ministere USR şi 2 UDMR. Totodată, noul Executiv are 3 funcţii de viceprim-ministru fără portofoliu, câte una pentru PSD şi UDMR şi un independent, două funcţii de viceprim-ministru cu portofoliu, câte una pentru PNL şi USR.

Update 18

Oana Ţoiu (USR) a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate, pentru funcţia de ministru al Afacerilor Externe.



Avizul este consultativ.

Update 17

Ministrul propus pentru mandatul de la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş-Nicolae Pîslaru, a primit, luni, aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate reunite ale Parlamentului.



Nominalizarea lui Dragoş Pîslaru a fost avizată cu 27 de voturi pentru şi trei împotrivă.

Update 16

Ministrul propus pentru mandatul de la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, a primit, luni, aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate reunite ale Parlamentului.



Astfel, membrii Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din Camera Deputaţilor şi cei din cadrul Comisiei pentru mediu şi Comisiei pentru ape, păduri, pescuit şi fond cinegetic din Senat au avizat nominalizarea cu majoritate de voturi, potrivit Agerpres.

Update 15

Comisiile reunite de sănătate ale Camerei Deputaților și Senatului l-au avizat favorabil, luni, pe Alexandru Rogobete, propus pentru funcția de ministru al Sănătății.



În cadrul audierilor, Rogobete a spus că cel mai important obiectiv îl reprezintă creșterea încrederii cetățenilor în sistemul de sănătate.



Potrivit acestuia, un alt obiectiv important, prevăzut în programul de guvernare, este dat de atragerea de noi surse de finanțare în domeniul sănătății prin lărgirea semnificativă a bazei de contribuție a CASS, dezvoltarea asigurărilor private și complementare de sănătate, restructurarea anumitor programe și optimizarea lor pentru o eficientizare cât mai bună.



Totodată, susține ministrul propus, dezvoltarea asistenței prespitalicești dată de asistența medicală primară, medicina de familie și asistența comunitară reprezintă priorități ale Guvernului în sensul de a crește cât se poate de mult accesul tuturor cetățenilor la servicii medicale primare indiferent de locul în care aceștia se află.



"Există o serie de alte sub-măsuri, cum ar fi revizuirea pachetelor de servicii minimale de bază, și încurajarea și dezvoltarea pe cât se poate de mult a serviciilor de prevenție", a arătat Alexandru Rogobete.



Acesta a subliniat că un alt obiectiv important în ceea ce privește ambulatoriul de specialitate este dat de creșterea programului de lucru în două ture în spitalele publice și stabilirea unui parteneriat mai corect sau mai transparent între mediul public și cel privat.



De asemenea, a susținut ministrul propus, continuarea investițiilor în domeniul sănătății atât cu bani din PNRR cât și din fonduri de la Banca Mondială sau alte resurse existente la momentul de față reprezintă o prioritate pentru Ministerul Sănătății.

Update 14

Petre - Florin Manole, propus pentru funcția de ministru al Muncii, a primit luni aviz favorabil pentru acest portofoliu din partea membrilor comisiilor de specialitate din Senat și Camera Deputaților.



Nominalizarea lui Florin Manole a fost avizată cu 57 de voturi pentru, 11 împotrivă și o abținere.

Update 13

Ministrul propus pentru preluarea portofoliului la Ministerul Economiei și Digitalizării, Radu Miruță, a primit luni aviz pozitiv din partea comisiilor de specialitate reunite ale Parlamentului.



Membrii comisiilor de specialitate au avizat nominalizarea lui Miruță pentru portofoliul de la Economie și Digitalizare cu 55 de voturi pentru, 12 voturi împotrivă și nicio abținere.

Update 12

Bogdan-Gruia Ivan, propus pentru funcția de ministru al Energiei, a primit luni aviz favorabil din partea membrilor comisiilor de specialitate din Senat și Camera Deputaților.



Membrii comisiilor parlamentare reunite au avizat nominalizarea lui Ivan cu 46 de voturi pentru, 2 împotrivă și nicio abținere.

Update 11

Radu Marinescu a primit, luni, aviz favorabil pentru funcția de ministru al Justiției din partea comisiilor de specialitate ale Parlamentului.

Update 10

Comisiile pentru învățământ ale Senatului și Camerei Deputaților l-au avizat favorabil, cu majoritate de voturi, pe Daniel David, propus pentru funcția de ministru al Educației și Cercetării.



"Este primul program de guvernare între austeritate și criză", a transmis Daniel David, la audieri.

Update 9

Alexandru Nazare, ministrul propus pentru preluarea portofoliului de la Ministerul Finanțelor, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului.



Membrii Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților și cei din Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital de la Senat au avizat favorabil mandatul cu 35 voturi pentru, 9 împotrivă și nicio abținere.

Update 8

Deputatul USR Ionuț Moșteanu, propus la Ministerul Apărării Naționale, a primit luni aviz favorabil în comisiile parlamentare de specialitate pentru a ocupa funcția de ministru.



Acesta va deține și funcția de vicepremier.



Moșteanu a fost avizat cu majoritate de voturi în Comisiile de apărare ale Camerei Deputaților și Senatului.



După audieri, viitorul ministru a declarat că printre prioritățile sale se află readucerea la zi a cadrului legislativ și 'un buget corect' pentru ca cei lucrează în domeniu să fie motivați 'pentru a ne apăra', pentru a câștiga respectul partenerilor și al aliaților.



Moșteanu a fost întrebat cum comentează faptul că sunt voci în spațiul public care spun că nu are experiență în domeniul apărării.



"Trebuie să facem această distincție care cumva a plecat în spațiu public, distincția între profesioniștii din armată și din Ministerul Apărării, care sunt profesioniști desăvârșiți, cărora le respect pregătirea, le respect munca, și omul politic care este pus în fruntea unui minister pentru a face un parteneriat cu acești profesioniști, pentru a le crea cadrul legal necesar. Ați văzut, chiar și în domeniul ăsta, este nevoie de o readucere la zi a cadrului legislativ și am spus și mai devreme de bătăliile politice, să spun așa, din Parlament pe drone și pe comanda unităților comune, misiunilor comune NATO. Și asta va continua. Voi crea cadru legislativ corect, mă voi asigura că au bugetul corect, că sunt motivați corect pentru a ne apăra, pentru a câștiga respectul partenerilor și al aliaților. Asta e treaba. Aproximativ 80% din miniștrii Apărării (din statele UE - n.r.) nu au lucrat în apărare, inclusiv Ursula von der Leyen și mulți alții", a spus Moșteanu la Palatul Parlamentului.



El a menționat că își va îndeplini 'impecabil' misiunea de om politic la conducerea Ministerului Apărării Naționale.



Moșteanu a adăugat că la MApN au fost perpetuate multe inechități în privința pensiilor militarilor, 'au fost create niște breșe legale care au creat aceste inechități' și au făcut ca la o pensie militară medie de 5.000 de lei să existe și o pensie minimă de 1.200 de lei pentru un subofițer care a lucrat 17 ani în armată.



"Nu este corect. Problema este tot de la politică, de fapt. Foarte mulți ani de zile au fost tot felul de proiecte. Unele au fost făcute pe repede înainte sau neconstituționale. Trebuie să ajungem - am un dosar solid și voi avea discuții cu toți cei implicați din societate, din minister, din Ministerul de Finanțe - pentru a crea un echilibru și un moment T0, de la care fiecare român care a intrat în slujba țării în armată să aibă o perspectivă corectă pentru momentul în care va trebui să părăsească sistemul și fiecare tânăr care vrea să intre în armată să știe ce oferă statul român, ce contract social face cu el, pentru că a fost un contract social cu unii care au început cariera militară acum mulți ani de zile apoi s-a schimbat din mers, uneori înainte de alegeri, politicienii au creat, unii au creat problema asta. O să încerc să o rezolv", a afirmat acesta.

Update 7

Ciprian-Constantin Șerban, propus pentru funcția de ministru al Transporturilor, a fost validat, luni, pentru acest portofoliu, de comisiile de specialitate din Senat și Camera Deputaților.



Membrii comisiilor parlamentare reunite au avizat nominalizarea lui Șerban cu 28 voturi pentru și 3 voturi împotrivă.

Update 6

Ministrul propus pentru preluarea portofoliului la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate reunite ale Parlamentului.

Comisiile de specialitate au aprobat nominalizarea lui Florin Barbu la Ministerul Agriculturii, cu 27 de voturi pentru, 11 împotrivă și nicio abținere.

Florin Barbu a declarat că prioritatea principală a Ministerului Agriculturii rămâne sistemul de irigații.

"Vreau să vă spun că în continuare prioritatea numărul unu a Ministerului Agriculturii este sistemul de irigaţii. În momentul de faţă avem 1,6 milioane de hectare reabilitate. Am reuşit prin discuţiile pe care le-am avut la Comisia Europeană să alocăm şi anul acesta o sumă de 500 de milioane de euro pentru fermierii români. (...) Sigur că planul Ministerului Agriculturii până în 2027 este să atingem ţinta de 2,7 milioane de hectare. Ştim că sistemul de irigaţii are un rol vital în economia României, în agricultura din România, dar şi pentru securitatea alimentară a României. De aceea, în continuare, aceste investiţii vor fi prioritatea numărul unu a Ministerului Agriculturii", a spus Florin Barbu.

Acesta a afirmat că investițiile în agricultură vor fi prioritizate și corelate cu balanța comercială, pentru a reduce decalajele din sectorul agricol și alimentar.

"Aşa cum spuneam, în Ministerul Agriculturii, investiţiile nu vor mai fi haotice şi vor fi prioritizate pentru că, lucru cel mai important în România şi în industria alimentară, dar şi în agricultură, sunt acele decalaje pe care le avem în balanţa comercială. De aceea toate proiectele sunt pliate şi sunt făcute conform balanţei comerciale", a mai spus Florin Barbu.

Update 5

Comisiile pentru administrație publică ale Senatului și Camerei Deputaților au acordat, luni, aviz favorabil lui Cseke Attila (UDMR), propus pentru funcția de ministru al Dezvoltării.



Au fost înregistrate 29 de voturi 'pentru' și 7 voturi 'împotrivă'.



Printre măsurile care vor fi luate de Ministerul Dezvoltării și enumerate de Cseke Attila sunt: elaborarea Codului Urbanismului, eficientizarea cheltuielilor, salarizare bazată pe performanță în administrația centrală și locală, redimensionarea administrațiilor locale ale localităților în care a scăzut numărul locuitorilor, creșterea numărului de locuitori de la 1.000 la 1.500 care revin unui polițist local, desființarea funcției de viceprimar în localitățile care au sub 1.500 de locuitori, evidența personalului contractual, reducerea sporurilor și acordarea lor în funcție de progres, eficientizarea investițiilor din programele naționale.



Majoritatea deputaților și senatorilor Opoziției au refuzat să ia loc la ședința comisiilor, participând la ședință în picioare, potrivit Agerpres.

Update 4

La Comisia pentru Agricultură au loc proteste în timpul audierii ministrului Florin Barbu. Parlamentari AUR sunt prezenți.

Update 3

După semnarea acordului politic, premierul Ilie Bolojan și liderii partidelor politice au susținut declarații de presă, fără a răspunde întrebărilor jurnaliștilor.

Update 2

A fost semnat acordul politic între PSD, PNL, USR, UDMR și Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale din Camera Deputaților

Formațiunile politice semnatare, conștiente de responsabilitatea ce le revine într-o perioadă dificilă pentru România, convin asupra formării Coaliției politice de guvernare pro-occidentale pentru perioada 2025-2028, denumită în continuare Coaliția.

În fața provocărilor economice, geopolitice și sociale, acest parteneriat are ca obiective implementarea unor reforme structurale fundamentale, stabilitatea și performanța guvernării, dezvoltarea României și consolidarea democrației.

Măsurile promovate de Coaliție urmăresc refacerea echilibrelor bugetare, prioritizarea și continuarea investițiilor, asigurarea unui climat predictibil pentru mediul de afaceri, cu menținerea coeziunii și solidarității sociale.

Ne angajăm să promovăm o guvernare responsabilă și eficientă, pentru a construi o societate mai justă și mai echitabilă.

Art. 1. Principii de funcționare

1) Activitatea Coaliției se fundamentează pe buna colaborare, transparență și responsabilitate.

2) Coaliția va susține un program de guvernare, bazat pe priorități clare și asumate colectiv.

3) Parcursul pro-european și euro-atlantic al României sunt elemente fundamentale ale programelor și politicilor promovate de Coaliție și de către reprezentanții acesteia.

4) Formațiunile politice membre ale Coaliției se angajează să ducă o politică moderată și echilibrată, prin alinierea la obiective comune, în ciuda unor diferențe ideologice.

5) Coaliția va asigura transparența decizională și o comunicare unitară, pentru a primi încrederea cetățenilor și a partenerilor internaționali în actul de guvernare.

6) Meritocrația și profesionalismul vor fi promovate în administrație, dincolo de apartenență politică.

7) Fiecare decizie politică majoră este adoptată prin consens politic, cu implicarea directă a tuturor formațiunilor politice componente ale Coaliției și a prim-ministrului.

Art. 2. În vederea implementării programului de guvernare Coaliția va susține următoarele direcții:

1) Adoptarea urgentă a unui plan credibil de reducere a deficitului bugetar;

2) Combaterea risipei bugetare prin restructurarea companiilor de stat, reducerea cheltuielilor administrative și limitarea beneficiilor nejustificate;

3) Reforma sistemului fiscal, prin eliminarea excepțiilor și creșterea eficienței colectării;

4) Prioritizarea investițiilor în proiectele de infrastructură mare, precum și pentru comunitățile locale pentru asigurarea resurselor necesare în mod realist și eficient;

5) Reforma pensiilor speciale;

6) Stabilirea de obiective măsurabile și evaluabile pentru fiecare minister și agenție;

7) Comasarea instituțiilor redundante și reducerea birocrației;

8) Accelerarea absorbției fondurilor europene prin reforme în managementul public;

9) Introducerea unei culturi instituționale bazate pe răspundere, profesionalism și rezultate;

10) Modernizarea serviciilor publice pentru a răspunde nevoilor reale ale cetățenilor;

11) Eliminarea privilegiilor nemeritate și tratament egal în fața legii;

12) Independență energetică în domeniul gazelor naturale și accelerarea tranziției către energie regenerabilă;

13) Aderarea la Organizația de Cooperare și Dezvoltare Economică;

14) Eficiență și performanță în Educație. Norme didactice europene la nivel european, burse adaptate la posibilitățile reale și creșterea performanței școlare;

15) Lărgirea bazei de contributori la CNAS și oferirea unor servicii de sănătate îmbunătățite concomitent cu cheltuirea eficienta a fondurilor disponibile;

16) Reforma administrației prin digitalizarea și interconectarea serviciilor publice și implementarea unor criterii de eficiență, debirocratizare, simplificare, de dereglementare;

17) Descentralizarea și creșterea eficienței administrației publice locale, conform principiului subsidiarității;

18) Digitalizarea și îmbunătățirea serviciilor consulare și extinderea rețelelor de consulate itinerante;

19) Îmbunătățirea calității și eficienței actului de justiție și a gradului de încredere a cetățenilor în acesta;

20) Îndeplinirea jaloanelor și accesarea fondurilor europene din Planul Național de Redresare și Reziliență;

21) Finalizarea legăturii rutiere rapide între Marea Neagră și Europa Centrală și a primei autostrăzi montane care va traversa munții Carpați;

22) Consolidarea parteneriatului Transatlantic și a celorlalte parteneriate strategice;

23) Implementarea prevederilor Programului Armata României 2040 și a Planului multianual de înzestrare a Armatei României;

24) Combaterea fenomenului Infracțional, în special în ceea ce privește traficul de droguri și de persoane, concomitent cu programe de reabilitare și protecție a victimelor;

25) Combaterea extremismului, a antisemitismului, xenofobiei, radicalizării, a violenței împotriva femeilor și a discursului instigator la ură, în vederea asigurării siguranței cetățenilor;

26) Promovarea și susținerea programelor, proiectelor și a legislației care fac posibilă păstrarea identității și dezvoltarea comunităților minorităților naționale;

27) Recunoașterea și sprijinirea Diasporei Românești ca parte esențială a identității naționale și valorificarea potențialului său uman, economic și cultural prin politici active de recunoaștere și re-întoarcere voluntară;

28) Încurajarea natalității și sprijinirea familiilor cu copii;

29) Susținerea măsurilor economice pentru reducerea deficitului comercial;

30) Susţinerea sportului ca domeniu esenţial pentru o viaţă sănătoasă, încurajarea sportului de masă şi a sportului de performanţă;

31) Stimularea economiei și reducerea inegalităților teritoriale;

32) Parteneriat onest cu mediul privat pentru dezvoltarea unei economii sănătoase, bazate pe inițiativă privată, inovație și respect pentru munca cinstită, protejarea demnității angajatului și stimularea angajării legale;

33) Reforma autorităților de control și reglementare în domeniul Mediului. Creșterea calității vieții în toate orașele și satele prin mecanisme de control și dezvoltarea infrastructurii verzi.

34) Susținerea Republicii Moldova pentru accelerarea și menținerea traseului european și consolidarea valorilor democratice, respectiv întărirea sa economică, socială și culturală, în vederea integrării în Uniunea Europeană. Ca parte acestui proces, considerăm importantă dezvoltarea infrastructurii și reducerea timpilor la frontieră și eficientizarea accesului la cetățenia română.

Art.3. Obiectivele legislative ale Coaliției constau în promovarea legislației necesare pentru implementarea programului de guvernare.

Art.4. Formațiunile politice semnatare convin asupra aplicării rotației în privința ocupării funcției de prim-ministru. Pentru perioada iunie 2025 - aprilie 2027 candidatul la funcția de prim-ministru, susținut de Coaliție, va fi desemnat de către PNL. Pentru perioada aprilie 2027 - decembrie 2028 candidatul la funcția de prim-ministru, susținut de Coaliție, va fi desemnat de către PSD.

Art.5. Structura Guvernului este compusă din: prim-ministru, 16 ministere, dintre care 6 ministere PSD, 4 ministere PNL, 4 ministere USR și 2 ministere UDMR; Guvernul are 3 funcții de viceprim-ministru fără portofoliu, câte una pentru PSD și UDMR și un independent, două funcții de viceprim-ministru cu portofoliu, câte una pentru PNL și USR. La momentul aplicării rotației convenite, conform art. 4, un portofoliu de viceprim-ministru fără portofoliu va fi alocat PNL și un viceprim-ministru cu portofoliu va fi alocat PSD.

Viceprim-ministru fără portofoliu - PSD

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - PSD

Ministerul Justiției - PSD

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - PSD

Ministerul Energiei - PSD

Ministerul Sănătății - PSD

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale - PSD

Secretariatul General al Guvernului

Viceprim-ministru fără portofoliu - Independent

Viceprim-ministru și Ministerul Afacerilor Interne - PNL

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene - PNL

Ministerul Educației și Cercetării - PNL

Ministerul Finanțelor - PNL

Viceprim-ministru și Ministerul Apărării Naționale - USR

Ministerul Afacerilor Externe - USR

Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor - USR

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenorialului și Turismului - USR

Viceprim-ministru fără portofoliu - UDMR

Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației - UDMR

Ministerul Culturii - UDMR

Art.6. Fiecare minister va avea de regulă 2 (doi) secretari de stat, cel mult 4 (patru) secretari de stat la ministerele cu activitate complexă.

Art.7Formațiunile semnatare ale prezentului Acord vor asigura reprezentarea Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale în structurile guvernamentale, cu respectarea ponderii politice parlamentare în cadrul prezentei Coaliții.

Art.8. În situația unei remanieri guvernamentale sau în cazurile prevăzute de lege în care un membru al guvernului nu își poate exercita atribuțiile funcției, nominalizarea revine formațiunii politice care a deținut inițial funcția. Prim-ministrul are dreptul să refuze motivat respectiva nominalizare și să solicite o nouă propunere.

Art.9. Formațiunile membre ale Coaliției politice vor constitui o majoritate parlamentară și se angajează să susțină învestirea Guvernului în condițiile art. 2-4, din prezentul Acord, și să acorde votul în vederea desemnării Președintelui Senatului, conform nominalizării făcute de către Partidul Național Liberal și Președintele Camerei Deputaților, conform nominalizării făcute de către Partidul Social Democrat.

Art.10. Conducerea Coaliției este asigurată de liderii formațiunilor politice membre. La ședințele Coaliției participă și alți reprezentanți ai conducerilor politice ale formațiunilor care o compun.

Art.11. Ședințele Coaliției sunt conduse de președintele partidului care numește premierul. Ședințele au loc bilunar, sau ori de câte ori este nevoie, și se desfășoară de regulă la sediul Guvernului României. În cadrul acestora se iau decizii pentru realizarea prevederilor cuprinse în Programul de Guvernare.

Art.12. Ședințele Coaliției vor aborda agenda politică guvernamentală și parlamentară, iar Deciziile Coaliției se iau prin consensul liderilor formațiunilor politice care formează Coaliția.

Art.13. La ședințele Coaliției pot participa, în funcție de subiectele înscrise pe agenda ședinței membrii cabinetului și alte persoane, la invitația liderilor formațiunilor politice membre, cu informarea și aprobarea prealabilă a prim-ministrului.

Art.14. Secretariatul tehnic va fi asigurat de un reprezentant desemnat de către Premierul în Exercițiu.

Art.15. Deciziile Coaliției sunt obligatorii pentru toate persoanele susținute în funcții publice de către aceasta. Revocarea acestor persoane poate avea loc după o evaluare și cu informarea motivată și prealabilă a formațiunii politice care a făcut propunerea.

Art.16. Deciziile Coaliției sunt publice, iar dezbaterile în cadrul mecanismelor de decizie ale Coaliției sunt confidențiale până la adoptarea deciziilor.

Art.17. Coordonarea activității Coaliției la nivel guvernamental se îndeplinește de către prim-ministru și viceprim-miniștri, care vor avea calitatea de avizatori pentru proiectele de acte normative, conform atribuțiilor delegate convenite. Agenda de lucru a ședințelor de guvern, stabilirea și prioritizarea politicilor publice guvernamentale vor fi decise de către prim-ministru, prin consultare cu viceprim-miniștrii, în întâlnirea lor săptămânală anterioară ședinței pregătitoare de guvern organizată de către Secretariatul General al Guvernului.

Art.18. Pentru coordonarea și punerea în aplicare a deciziilor Coaliției la nivel parlamentar se organizează săptămânal cel puțin odată, de regulă luni, ședințe cu participarea liderilor de grup ai formațiunilor semnatare din cele două Camere ale Parlamentului.

Art.19. Niciun parlamentar, membru al partidelor și formațiunilor politice care fac parte din Coaliție nu va semna, nu va susține și nu va vota o moțiune simplă îndreptată împotriva vreunui membru al Guvernului sau o moțiune de cenzură împotriva Guvernului.

Nu se va iniția sau vota un proiect de lege sau amendament care presupune creșteri de cheltuieli, facilități, sporuri, angajări, achiziții fără acordul prealabil al conducerii Coaliției.

Art.20. În vederea implementării deciziilor Coaliției la nivel parlamentar, liderii de grup se întâlnesc înaintea tuturor ședințelor de Birou Permanent/Birou Permanent reunit al Camerelor și ori de câte ori este necesar, la solicitarea unuia dintre lideri, înaintea ședințelor comisiilor de specialitate ale Parlamentului.

Art.21. Medierea eventualelor dezacorduri de natură parlamentară, precum și dezbaterea unor puncte de vedere divergente asupra implementării programului de guvernare sau susținerea unor inițiative legislative se face în ședințele de Coaliție. La ședinte vor fi invitați reprezentanți desemnați de conducerea Coaliției să prezinte aceste puncte de vedere.

Art.22. Acordul politic de constituire a Coaliției politice este valabil în perioada 2025-2028 și intră în vigoare la data semnării. Modificările la prezentul Acord se dezbat, negociază și convin între formațiunile semnatare, fiind decise prin consens.

Art.23. Încălcarea prevederilor art. 4, art. 5, art. 7, art. 9, art. 12, art. 15 și art. 17 constituie un motiv de denunțare unilaterală a prezentului Acord.

Prezentul Acord politic a fost semnat astăzi, 23 iunie 2025, la București, în cinci exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Update 1

Programul provizoriu al audierilor:

13:00 – 13:30 – Ministerul Agriculturii, Ministerul Educației;

13:30 – 14:00 – Ministerul Justiției, Ministerul Dezvoltării

14:00 – 14:30 – Ministerul Transporturilor, Ministeru Energiei

14:30 – 15:00 – Ministerul Finanțelor, Ministerul Apărării Naționale

15:00 – 15:30 – Ministerul Investițiilor, Fondurilor Europene

15:30 – 15:50 – Ministerul Culturii, Ministerul Afacerilor Interne

15:50 – 16:10 – Ministerul Muncii, Ministerul Afacerilor Externe

16:10 – 16:30 – Ministerul Sănătății

Știre inițială

Luni, începând cu ora 10.00, va fi semnat protocolul coaliției de guvernare, potrivit unui anunț făcut de Biroul de presă al PNL. Odată semnat protocolul, procesul de învestire al Guvernului Bolojan se va derula rapid, urmând ca noul executiv să fie instalat la Palatul Victoria până luni noaptea. Imediat după semnarea protocolului, Ilie Bolojan va transmite Parlamentului lista miniștrilor și programul de guvernare.

Ulterior, comisiile de specialitate vor fi convocate pentru a audia candidații propuși, urmând ca plenul reunit să se întrunească pentru dezbatere și vot. După obținerea votului de încredere, premierul și membrii Guvernului vor merge la Palatul Cotroceni pentru a depune jurământul.

Întregul proces va fi accelerat, întrucât președintele Nicușor Dan urmează să participe marți și miercuri la summitul NATO de la Haga.

Cele patru partide politice din coaliție, alături de reprezentanții minorităților, au ajuns la o înțelegere privind structura Guvernului. Executivul condus de Ilie Bolojan va avea 16 ministere și mai mulți vicepremieri fără portofolii. Coaliția de guvernare a făcut publice toate nominalizările pentru funcțiile din viitorul Cabinet, în care se regăsesc opt membri din fosta echipă a lui Marcel Ciolacu.

Noul Guvern va avea cinci vicepremieri, şase miniştri de la PSD, patru - PNL, patru - USR şi doi - UDMR.

"PNL e conştient de responsabilitatea sa şi de necesitatea de a forma cât mai repede un guvern care să treacă la corectarea deficitelor bugetare, la stabilizarea finanţelor ţării, la reforma statului şi la prioritizarea proiectelor de investiţii", a spus Ilie Bolojan.

Componenţa noului Executiv va fi:



* Ilie Bolojan - premier



* Marian Neacşu - vicepremier



* Tánczos Barna - vicepremier



* Dragoş Anastasiu - vicepremier pentru reformă



* Cătălin Predoiu - ministrul Afacerilor Interne, vicepremier



* Ionuţ Moşteanu - ministrul Apărării Naţionale, vicepremier



* Alexandru Nazare - ministrul Finanţelor



* Ciprian Şerban - ministrul Transporturilor şi Infrastructurii



* Radu Marinescu - ministrul Justiţiei



* Radu Miruţă - ministrul Digitalizării şi Economiei



* Alexandru Rogobete - ministrul Sănătăţii



* Cseke Attila - ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei



* Florin Barbu - ministrul Agriculturii



* Florin Manole - ministrul Muncii



* Andras Demeter Istvan - ministrul Culturii



* Daniel David - ministrul Educaţiei



* Oana Ţoiu - ministrul Afacerilor Externe



* Dragoş Pîslaru - ministrul Investiţiilor şi Fondurilor Europene



* Bogdan Ivan - ministrul Energiei



* Diana Buzoianu - ministrul Mediului.

Video:

