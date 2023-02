Guvernul alocă 51 de milioane de lei pentru clădirile afectate de cutremurele din Gorj

Premierul Nicolae Ciucă a anunțat aprobarea unei ordonanțe de urgență prin care se aprobă alocarea sumei de 51 dee milioane de lei pentru 5 UAT-uri și 16 obiective afectate de cutremur.

„Ieri am avut un dialog şi o analiză pe o serie de măsuri pe care am început să le materializăm, poarte dintre ele chiar în şedinţa de guvern de astăzi. Am stabilit, astfel, să aprobăm în şedinţa de guvern o hotărâre de guvern pentru reabilitarea şi eventual construcţii noi pentru clădirile care au fost afectate în judeţul Gorj. Este vorba de aproximativ 51 de milioane de lei care vor fi alocate la 5 unităţi administrative, pentru 16 obiective”, a precizat Nicolae Ciucă.

Potrivit premierului, astăzi este aprobat în primă lectură un proiect de OUG pentru programul de reabilitare a şcolilor cu risc seismic 1 şiun proiect de lege, tot în primă lectură, prin care se vor simplifica procedurile privind elaborarea documentelor şi diminuarea timpului de acordare a avizelor şi a aprobărilor.

”Practic, aflarea în primă lectură a ordonanţei şi a proiectului de lege este determinată tot de decizia de a diminua timpul de avizare la nivelul ministerelor şi în felul acesta, în şedinţa viitoare vor analiza şi aproba cele două” a spus premierul României.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News