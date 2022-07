Gruparea Stat Islamic plănuia atacuri chimice în Europa

Ziarul american a explicat că, în 2014, după ce SI a declarat crearea unui califat în Siria şi Irak, liderul de la acea vreme al grupării, Abu Bakr al-Bagdadi, s-a întâlnit cu expertul în arme chimice Salih al-Sabawi, un inginer format în Rusia şi care în trecut îl ajutase pe dictatorul irakian Saddam Hussein să-şi construiască arsenalul chimic.



Al-Bagdadi i-a propus lui Al-Sabawi să lucreze pentru Stat Islamic, cu obiectivul ca gruparea să-şi creeze propriul arsenal, iar inginerul a acceptat, potrivit unor rapoarte ale serviciilor de informaţii, citate de The Washington Post. După această întâlnire, au început ceea ce reprezentanţi americani şi kurzi irakieni au calificat drept eforturi pentru construirea celui mai mare arsenal de arme chimice şi, posibil, biologice aflat în mâinile unui grup terorist, potrivit ziarului american.



The Washington Post a relatat că, şase luni mai târziu, Stat Islamic fabrica - după instrucţiunile lui Al-Sabawi - gaz muştar şi proiectile cu clorină.



Pentru redactarea materialului de presă, cotidianul american s-a folosit de rapoartele de informaţii ale kurzilor sirieni, precum şi de o anchetă a ONU, care a avut acces la documente ale SI în căutarea de probe privind crimele de război comise de organizaţia teroristă, şi a realizat interviuri cu funcţionari şi foşti oficiali americani.



Atât de mare a fost îngrijorarea pe care au produs-o activităţile lui Al-Sabawi în cadrul SI, încât forţele de operaţiuni speciale ale SUA au lansat în 2015, în colaborare cu 'peshmerga' (forţe militare kurde irakiene), un atac pentru a-l asasina pe expert şi a pune astfel capăt programului cu arme chimice.



De altfel, Al-Sawabi a murit în urma unui atac realizat de un aparat de zbor american, cel mai probabil o dronă, la finalul lunii ianuarie a anului 2015, la Mosul (Irak), fief al SI. Chiar şi aşa, anchetatorii au putut dovedi că au avut loc 20 de atacuri chimice realizate de SI între ianuarie 2015 şi aprilie 2017, cu gaz muştar şi clorină, în Irak şi Siria.



The Washington Post a mai relatat că, prin intermediul supravegherii electronice, oficialii americani au aflat în 2014 că Al-Sabawi a lucrat la dezvoltarea unui nou tip de armament pe bază de ricină şi toxină botulinică şi că avea totodată planuri să folosească antrax.



Actuali şi foşti funcţionari americani, citaţi de The Washington Post, au atras atenţia că obiectivul lui Al-Sabawi era să creeze un arsenal cu diverse tipuri de agenţi chimici şi biologici pentru a fi folosiţi în campanii militare, precum atentate împotriva marilor oraşe din Europa.



Cotidianul american notează că anchetatori ai ONU au putut confirma că SI i-a transferat lui Al-Sabawi câţiva prizonieri pe care să-i folosească pe post de cobai în testele lui şi că Al-Bagdadi i-a pus la dispoziţie un laborator în cadrul Universităţii din Mosul. scrie Agerpres.

O femeie, cetățean al SUA, a recunoscut că a antrenat un batalion al ISIS format complet din femei.

O femeie din SUA a mărturisit că a condus o escadrilă formată exclusiv de femei pentru așa-numitul grup Statul Islamic din Siria, precum și că a pus la cale atacuri pe teritoriul american. Allison Fluke-Ekren a pledat vinovată pentru o acuzație de acordare de sprijin grupului în cauză și a recunoscut că a antrenat peste 100 de femei și fete. Mama și liderul IS devenit profesor, a părăsit SUA în 2011 și a lucrat cu un grup terorist în Libia înainte de a pleca în Siria.

Ea riscă până la 20 de ani de închisoare la citirea sentinței din octombrie.

Fluke-Ekren are 42 de ani și a fost student la biologie și profesorgimnazial. Aceasat a călătorit în Siria pentru a se alătura grupului după ce a locuit în Egipt și Turcia. În timp ce era alături de Statul Islamic, ea a condus Khatiba Nusaybah, un batalion format exclusiv de femei cu sediul în capitala de facto, Raqqa, Siria.

Rolul ei principal a fost să învețe femeile și copiii să folosească arme, de la puști și grenade AK-47 până la veste sinucigașe, potrivit oficialilor. Marți, într-un tribunal din Virginia, ea a recunoscut că a antrenat grupul format numai de femei, dar a susținut că nu a încercat niciodată să recruteze copii.

”Nu am antrenat în mod intenționat nicio fetiță”, a spus ea, potrivit BBC. Unele dintre femeile pe care le-a instruit trebuie să depună mărturie împotriva ei la audiere.

Fluke-Ekren, care era cunoscută sub numele de Umm Mohammed al-Amriki, a locuit în Mosul, Irak, după ce a fost capturată de luptătorii IS. Potrivit procurorilor, un martor a denunțat faptul că nivelul ei de radicalizare a fost ”în afara topurilor” și „11 sau 12” pe o scară de la unu la 10. Ea a recunoscut, de asemenea, că a discutat despre atacuri pe teritoriul SUA, inclusiv la o universitate și un centru comercial.

