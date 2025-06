Grindeanu: Dacă am lua această măsură, nu ar fi nevoie să creștem TVA-ul / Ce români vor fi afectați

În cadrul unei conferințe de presă susținută miercuri pe Autostrada 1 (Pitești - Curtea de Argeș), Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a vorbit despre colectarea de bani la buget și măsura pe care Partidul Social Democrat și-o dorește, măsură care ar evita creșterea TVA-ului pentru toți cetățenii.

„Noi nu vom putea să fim de acord să punem CASS la pensiile mici sau mijlocii, să impozităm mai mult pe cei cu venituri mici sau mijlocii ori să tăiem diverse venituri care oricum nu aduc un mare plus la buget. Astea sunt lucruri pe care nu putem să le acceptăm“, a precizat Grindeanu.

El a repetat din nou nevoia impozitării progresive, cu atât mai mult cu cât această măsură este chiar recomandată de Comisia Europeană, Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional. Grindeanu a arătat că România este printre singurele țări din Europa în care mai există impozitare fixă.

„Există niște recomandări de la instituțiile financiare internaționale, chiar și de la Comisiei, Banca Mondială și FMI. Recomandarea Fondului Monetar Internațional a fost să avem impozit progresiv în România. Sunt 27 de state în UE, dar doar 4 au mai rămas cu acest tip de impozitare ca al nostru, România, Bulgaria, Ungaria și Estonia. Restul țărilor au impozit progresiv, adică, de la o anumită cotă în sus, pentru venituri mari, să existe o extra-impozitare. Nu e vorba de oamenii cu venituri mici și medii, ci pentru cei care au venituri mari. Acest lucru există peste tot în lume.

Dacă am face acest lucru, nu ar fi nevoie să creștem TVA-ul. Am putea să aplicăm măsura de la 1 ianuarie, iar de la un venit peste 12.000 de lei, impactul pe o aplicare de 20% pe ce depășește 12.000 de lei, ne aduce un venitu în plus de vreo 12 miliarde. E un venit în plus care dă o plasă de siguranță și care nu te duce în scenariul în care ar fi nevoie să crești TVA sau alte lucruri.

Eu cred că e mai bine să facem acest lucru și nu credem doar noi, cei de la PSD, ci și instituțiile internaționale. Sunt lucruri pe care mai devreme sau mai târziu le vom aplica. Sigur, e nevoie de un buffer de câteva luni. Până la 1 ianuarie trebuie să discutăm de acea taxă de solidaritate, tot pentru cei cu venituri mari și foarte mari“, a spus, miercuri, Sorin Grindeanu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News