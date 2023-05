Mediile elevilor și greva profesorilor. Hadăr: Vrem cele mai atractive salarii, la început de drum, ca să vină șefii de promoție la catedră

„De ce sunteți atât de inflexibili? De ce puneți în pericol anul școlar cu atitudinea aceasta dură?", a întrebat Radu Tudor.

„Așa vi se pare dumneavoastră. De fapt, așa pare pentru unele persoane, dar pentru cei care lucrează în educație, pentru o parte a părinților, destul de consistentă, pentru elevi, pentru studenți, protestul nostru este unul îndreptățit, are în spate multe alte proteste pe care nimeni nu ni le-a luat în seamă. Chiar în ultima perioadă am ieșit cu 15.000 de oameni în stradă și nu am fost chemat la dialog. Sunt lucruri pe care trebuia demult să le fi avut rezolvate.

Gândiți-vă că s-a dat o lege a salarizării în 2017 și noi avem articole, mai ales pentru anumite categorii de salariați, mă refer la personalul cel mai rău plătit – personalul nedidactic, care nu s-au rezolvat și de abia acum s-au găsit soluții. Iată, că se poate dacă vrem să găsim soluții. Noi, acest aspect l-am reliefat la întâlnirile pe care le-am avut constant, aproape lună de lună, cu domnul premier în scaun, cu viitorul premier, cu diverși miniștri, inclusiv cu ministrul educației. Deci, s-a rezolvat o problemă de fapt pentru întreg sistemul de tip bugetar pentru că muncitori, personal auxiliar, personal nedidactic sau personal de alt tip sunt peste tot, și la sănătate, și la cultură, și așa mai departe. 500 de milioane de lei, zice că ar costa, a zis domnul Câciu, duminică.

Dar mai sunt două probleme.

Prima, trebuie găsite niște măsuri pentru a-i ajuta pe profesori, cadrele didactice din învățământul preuniversitar și superior, înțelegând aici cadrele didactice de predare dar și personalul didactic auxiliar, în perioada aceasta noi având o creștere aproape nesemnificativă, 3 procente la începutul anului 2023. 3% am primit. Inflația zdrobitoare, grilele rușinoase, suntem în partea cea mai de jos a clasamentului. Nu vreau să mă refer la alte categorii bugetare pentru că nu este corect din punct de vedere sindical.", a spus Anton Hadăr.

„Sunt de acord cu dumneavoastră că ați primit puțin, dar inflația este 14%, Simion Hăncescu ne-a spus ieri că prețurile au crescut cu 25% și dumneavoastră cereți măriri salariale de 60%, domnule Hadăr.”, a spus Radu Tudor.

„Nouă, pentru anul în curs, ni s-a propus să se dea o premiere, să zicem așa, un sprijin, un bonus, celor 18.000 de debutanți. Păi dacă dai cuiva, și asta, repet, nu pe luna, o dată, ar însemna 167 de lei pe luna până la sfârșitul anului, până când se face legea salarizării. Deci, noi nu cerem bani azi, mâine dimineață. Cerem acolo unde ni s-a promis, pentru că acolo e bătaia, nu știm încotro o vor lua salariile.”, a spus Anton Hadăr.

„Ați invocat această sumă rostită de domnul ministru de finanțe, 500 de milioane. Noi am făcut un calcul pentru toate revendicările dumneavoastră, 3 miliarde de euro. Sigur că nu e o sumă pe care Guvernul, care tocmai era la capitolul „tăieri”, să o găsească în bugetul de anul acesta. Tocmai pentru că sunteți un om al cifrelor, vreau să va întreb care este varianta rezonabilă. Cum se poate încheia și cu ce bani, în această săptămână, această criză?”, a întrebat Oana Zamfir.

„Din punct de vedere al măsurilor pe termen scurt, nu sunt 3 miliarde, asta e o sumă destul de mare pentru cine cunoaște bine sistemul, cel mult 2 miliarde ar fi necesare ca să se acorde tuturor. Asta este situația. Avem profesori care au 2400 de lei și alții, tot bugetari, se văd unii cu alții zi de zi, care nu au studii superioare, au 4000, 5000. Haideți să nu dăm peste cap ierarhia.”, a spus Anton Hadăr.

„Nu se poate 60% acum, Care ai fi procentul, ce v-a spus astăzi Premierul Ciucă? Care ar fi procentul care ar duce la stingerea acestui conflict?”, a întrebat Radu Tudor.

„Ascultați-mă! Asta e pe termen scurt. Pe termen lung, în legea salarizării, da, începând de la anul se face un nou buget. Nu e vorba de bugetul anului în curs, cum adică să cerem noi peste noapte? Și nu e suma atât, e mult mai mare, sunt vreo 15, 16 miliarde pentru că vrem și e necesar să se întâmple ceea ce am discutat cu ei de 6 luni. Adică am făcut grilele în decembrie și în ianuarie, care stau la domnul ministru Budăi, și acolo s-a spus: salariul de debut al profesorului din preuniversitar și al asistentului universitar, de la mine din universitate, trebuie să fie salariul mediu brut, adică în valoare netă de la 2400 de lei la 3960, la începător. La profesorul în prag de pensie de la preuniversitar, de la 4200 la aproape 7000 de lei.”, a spus Anton Hadăr.

„Ce trebuie să se întâmple în această săptămâna că să opriți greva și copiii să-și termine anul școlar?", a întrebat Oana Zamfir.

„Repet. Pentru partea pe termen scurt trebuie făcut rost de un miliard și jumătate, două, pentru a se da tuturor puțin aer de respirat pentru că sunt oameni cu salarii foarte, foarte mici. Pentru partea care privește viitoarea lege a salarizării, pe aceasta având-o în rol astăzi, nefiind aplicată, nefiind finalizată pentru noi, trebuie să o croim împreună așa cum trebuie. Ea este făcută în ceea ce privește partea de învățământ preuniversitar și superior, dar ni se spune că trebuie să mai așteptăm o luna, două. Păi ce facem? Nu facem ca la sănătate, ce le tot cer eu de vreo săptămâna, două? Decizie politică, altfel nu vine nimeni. Vrem cele mai atractive salarii la început de drum ca să vină la noi în învățământ liderii de promoție, șefii de promoție, cei mai buni, altfel rămâne cu cei 800 de pseudoprofesori care au doar liceu la bază, în mediul rural, au un bacalaureat amărât. Rețineți că pentru asta trebuie bani mulți la anul și, așa cum spun ei, vor să susțină prin programul de guvernare, dar nu am găsit acel liant de încredere, ne lipsește. Am luat atâtea plase, s-au dat atâtea legi.”, a spus Anton Hadăr.

„Cum își proba credibilitatea?", a întrebat Oana Zamfir.

„Un document scris vizavi de poziția noastră în viitoarea lege a salarizării. Dacă s-ar fi păstrat în legile educației expresia aceea „salariul debutantului este salariul mediu brut pe economie", azi nu eram unde suntem acum.”, a spus Anton Hadăr.

„Joi ieșiți în stradă?” a întrebat Radu Tudor.

„Întâi ne vedem mâine cu cei care vor veni la FSLI. Mi-a spus domnul Ciolacu, acum câteva minute, că vor veni miniștri importanți, domnul Budăi, domnul Adrian Câciu, cred că secretarul general, domnul Neacșu, și așteptăm și alte persoane importante. Așa mi s-a spus. Trebuie să ne batem capul și să încheiem greva.”, a spus Anton Hadăr.

„Asta vrem și noi, să se încheie greva în beneficiul dumneavoastră, dar dați-le o speranță și copiilor. Gândiți-vă că trebuie să-și încheie mediile pe final de an, unii dintre ei se pregătesc de examene, iar această incertitudine și această grevă le dă viața peste cap.”, a spus Radu Tudor.

„Noi vrem să dăm speranțe poporului român că va avea profesorii cei mai buni dintre absolvenți. Astăzi vin în educație cei mai nepricepuți. Timp de 20 de ani vom avea și veți avea cadre didactice foarte puțin pregătite, foarte slabe. Au pătruns 20 de ani, nu le-a luat nimeni în seamă, astăzi sunt titulari, au școală puțină. Dacă ei au școală puțină, cum să faci „România educată" să funcționeze? Asta am cerut președintelui țării.”, a spus Anton Hadăr.

