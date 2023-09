Grecia, lovită de furtuni. Mărturia unui turist român blocat la 50 de km de Volos: Hotelul este inundat. Nu avem curent. Stâlpii de electricitate pluteau pe mare

"Suntem în Platanias, zona Pelion, la 50 de km de Volos. Este prima dată când venim în zona aceasta - suntem clienţi fideli ai Greciei, în concediu. Noi am ajuns ieri. Azi-noapte, a fost o rupere de nori, a plouat toată noaptea torenţial. În momentul de faţă, apa în hotel este undeva la un metru. Hotelul este situat pe malul mării şi, până acum, am numărat cel puţin 20 de maşini care au plecat pe mare.

"Hotelul este inundat. Nu avem curent"

Suntem cu maşina. Am mai întâlnit încă o familie de români. Ne-am mutat mașinile, momentan, într-un loc cât de cât sigur. Văd că a început din nou să crească apa. Scăzuse, la un moment dat, cu vreo jumătate de metru. Din nou, hotelul este inundat, suntem blocaţi. Nu avem curent, nu avem apă curentă.

Ieri am sosit, totul a fost ok. De astăzi de la prânz, s-a luat şi curentul. Apa s-a luat acum vreo două ore şi nu cred că va veni foarte curând curentul, pentru că stâlpii de electricitate pluteau pe mare.

Am vorbit cu cei de la hotel, astăzi, la prânz. Totul era ok, până a început a doua repriză de ploaie. Drumurile nu erau practicabile. La Volos, am înţeles că este drumul rupt. Între timp, am primit şi un mesaj de alertă de la Poliţie şi ni s-a comunicat că drumurile sunt închise. Ieri, am primit un mesaj de alertă de grindină şi ploi foarte puternice. Aşteptăm să vedem ce se întâmplă. Pe meteo, am observat că ploaia va continua până mâine de dimineaţă aproape.

"Drumul de acces este blocat"

Ştiam că va ploua cel puţin două zile şi probabil ăsta a fost un risc pe care ni l-am asumat. Nu trebuia să plecăm. Nu ne-am aşteptat să fie aşa ceva. Altfel, ne opream şi renunţam la vacanţă.

Mâncare şi apă, momentan, avem. Am cumpărat azi de dimineaţă, de la magazinul de la parter, dar cred că, acum, magazinul acela nu mai este, pentru că am văzut frigiderele, combinele cu băuturi, congelatoarele de îngheţată pe mare. Probabil, a luat apa tot de acolo. Momentan, suntem ok, clădirea este rezistentă.

Suntem puţin speriaţi. Aşteptăm să se oprească potopul ăsta şi să vedem în cât timp autorităţile locale vor debloca drumul, că totul este blocat aici. Drumul de acces este blocat de maşini şi copaci. Plouă din ce în ce mai puternic. La un moment dat, se potolise ploaia", a spus Bogdan Plugaru, un turist român aflat în Grecia, la Digi24.

