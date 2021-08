Grecia, de la paradis la IAD. Imagini sfâșietoare din mijlocul FOCULUI - FOTO / VIDEO

My homeland is burning all over. Please #PrayForGreece / Mi patria arde por todas partes. Por favor reza por #Grecia ???????????? https://t.co/nTEC8PI5o0 — Anna Ignatiadou (@IgnatiadouAnna) August 5, 2021

A Hellenic Army CH-47D Chinook helicopter provides an aerial view of the fire near the National Highway Road that dissects Athens. pic.twitter.com/oilxpQCcg5 — e-Αmyna (@e_amyna) August 6, 2021

Flames swept through a residential town outside Athens overnight as wildfires burned across Greece for a fifth day, and hundreds of people were evacuated by ferry from the island of Evia east of the capital https://t.co/gHkg9p5OMb pic.twitter.com/GCL6hK4wYI — Reuters (@Reuters) August 7, 2021

Thousands of people near Athens evacuated overnight because of spreading fires, with almost 100 new fires across Greece on Thursday.



A coast guard official called it "the apocalypse."



Village residents say fires ravaged farm land and burned animals to death: "Nothing is left." pic.twitter.com/vXvVU5Z1Dz — AJ+ (@ajplus) August 6, 2021

????????Now in Athens pic.twitter.com/W5wazkVb3w — Black War Flags (@BlackWarFlags) August 7, 2021

Greece carried out mass evacuations overnight in the northern suburbs of Athens and on the nearby island of Evia as wind whipped up huge wildfires. pic.twitter.com/eCgE9xgou0 — handsm (@handsm54350947) August 7, 2021

While the whole world is at war with flames, we are following the fires that broke out in our neighbor Greece, especially Athens with great sadness.



I hope that this chain of disasters will be over, and this pain will end as soon as possible. pic.twitter.com/s1xsqEezzp — Tunç Soyer (@soyertunc_en) August 6, 2021

Massive forest fires near Athens , this was from 39,000ft. pic.twitter.com/B2BL9BvFmM — john Sorsby (@redspirit145) August 6, 2021

The view from Athens tonight…. pic.twitter.com/FHkxmeqHii — Demetres Karavellas (@D_Karavellas) August 6, 2021

#Ευβοια #ΛιμνηΕυβοιας



This is what is happening in Evia rn. It's not just Attica ????. pic.twitter.com/7CjbwDQcGO — ‎???????????????????? ⁷ (CHECK MY ????????????????????) (@lstmnchld) August 4, 2021

Grecia, DISTRUSĂ de furtuni de foc şi explozii

Vântul intens a provocat furtuni de foc, vineri, la nord de Atena, şi a declanşat noi incendii, a relatat televiziunea elenă de stat, informează agenţia DPA, citează Agerpres.



Mai multe depozite şi fabrici situate de-a lungul autostrăzii dintre Atena şi nordul Salonic au luat foc şi s-au produs explozii.



Guvernul a transmis locuitorilor din Malakasa şi Sfendali să părăsească zonele prin alerte trimise prin mesaje text pe telefoanele mobile.



Membrii forţelor de securitate au efectuat vizite din uşă în uşă pentru a se asigura că nicio persoană nu a rămas în urmă.

Imagini de Apocalipsă în Grecia





Alte evacuări au fost anunţate la Oropos, localitate situată spre nord, la circa 25 de kilometri de Atena.



Incendiile active în toată Grecia, care fac ravagii de multe zile pe fondul temperaturilor neobişnuit de ridicate, s-au înteţit vineri, alimentate de vântul intens dinspre vest.



În ultimele 24 de ore s-au declanşat 86 de noi incendii forestiere în ţară, au anunţat vineri dimineaţă pe Twitter pompierii eleni.

Nori uriaşi de fum galben, vizibili chiar şi de la zeci de kilometri





Nori uriaşi de fum galben sunt vizibili chiar şi de la zeci de kilometri, iar în numeroase zone a căzut din cer cenuşă.



Cel puţin 18 persoane au fost rănite şi au fost spitalizate, majoritatea acuzând probleme respiratorii, a declarat vineri la televiziunea de stat ministrul sănătăţii, Vassilis Kikilias.



Un medic elen a avertizat asupra pericolelor asociate poluării aerului. Nu ieşiţi din casă, a spus Nina Gaga, care conduce clinica de pneumologie de la spitalul Sotiria din Atena. Ea a precizat că măştile de protecţie obişnuite utilizate în timpul pandemiei nu sunt de ajutor în acest caz, recomandând modelul P95 sau unul cu un nivel mai ridicat de protecţie.



Incendiile continuă pe insula Evia (Euboea) şi în Peloponez, multe dintre focare fiind scăpate de sub control.



Pe Evia, locuitorii satului Agia Anna din nord-est au fost transportaţi în zone sigure cu ambarcaţiunile.



Alte incendii sunt active şi în nord-vest, unde mai multe sate au fost evacuate.



"Ne confruntăm cu zeci de incendii forestiere. Trei dintre ele - în Atena, Peloponez şi Evia - sunt de o intensitate şi o amploare enorme", a declarat premierul grec Kyriakos Mitsotakis în timpul unui discurs la televiziunea de stat joi seara.



El a avertizat că vineri vor fi vânturi puternice dinspre vest, un fenomen fără precedent, deoarece ultimele zile de căldură şi secetă au transformat ţara într-un butoi cu pulbere.



Din cauza situaţiei periculoase, grecilor li se interzice accesul în păduri până cel puţin luni. De asemenea, sunt interzise activităţile în cursul cărora s-ar putea produce scântei sau flăcări.