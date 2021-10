Gigi Becali: "Am ajuns cerșetorii Europei, să cerem concentratoare de oxigen. În loc să facem noi și să zicem 'vrei, bă, Olanda, concentratoare?'"

"Noi ne lăudam acum că am primit 20 de concentratoare. Băi nebunilor, suntem stat puternic, Românie mare, bă! Păi ne bucurăm la asta? Voi când ați anunțat valul patru ar fi trebuit să ziceți imediat că fabrica cutare să fabrice imediat concentratoare. Un milion de concentratoare! Băi Olanda, vrei să-ți dăm concentratoare? Băi Italia, vrei să-ți dăm noi? Păi ăia s-au pregătit. Eu la mine la clinică am 100 de concentratoare, ce-s alea 350 de concentratoare. Păi bă, am ajuns cerșetorii Europei? Îți dau eu 200 000 euro. Dacă mâine ministerul Sănătății îmi spune de exemplu că vrea Arbidol. Eu pot să fac 10 000 de pastile pe zi, dar depinde și câtă substanța activă am pe stoc. Luni îmi vine substanță activă pentru 100 000 de pastile. Dar eu pot să fac 100 000 de pastile pe zi dacă ei îmi aprobă. Eu iau substanță activă din India pentru Arbidol, în trei-patru zile îmi vine substanța activă și fac pentru toată România. Dau cadou! Băi, da' de ce de la mine nu primiți și de la olandezi primiți? A, suntem cerșetori la străini. Ia de la mine că-s român și-ți dau din toată inima mea," a spus Gigi Becali la Antena 3.

Gigi Becali: "Dacă eram ministrul Sănătății, ziceam 'băi Cîțule, ne trebuie fabrică de concentratoare!'"

Gigi Becali, în stilul caracteristic, spune că dacă era el în funcția de ministru al Sănătății ar fi rezolvat situația. Becali crede că România ar fi trebuit să facă eforturi pentru a produce intern cele necesare luptei cu pandemia.

"Bă, dacă mă puneați pe mine acum un an, aveați acum un milion de concentratoare și șapte miliarde de pastile de arbidol și ivermectină și toate medicamentele bă, dacă eram eu, Becali ministru al Sănătății. Eu făceam imediat, da' imediat! Luam aprobare imediat, direct la Minister, că doar eram în Guvern și ziceam "Băi Cîțule, trebuie fabrică de concentratoare! Băi Cîțule, trebuie fabrică de medicamente! Luam aprobarea și din rezerva de Guvern făceam noi fabrica și produceam medicamente anti covid că vine valul 4," a mai spus Gigi Becali.