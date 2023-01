Ghislaine Maxwell, interviu din închisoare: Fotografia Prințului Andrew cu minora Virginia Giuffre e "un fals"

Fotografia Prințului Andrew cu o americancă în vârstă de 17 ani, Virginia Giuffre, care îl acuză că acesta ar fi violat-o, este ”un fals”. Aceasta a fost declarația lui Ghislaine Maxwell, fosta regină a societății internaționale.

Ghislaine Maxwell a fost condamnată la New York în iunie 2022 și trebuie să execute 20 de ani de închisoare pentru trafic sexual de copii, efectuat în numele iubitului ei, finanțatorul american, Jeffrey Epstein.

Femeia, fiica cea mică a magnatului media, Robert Maxwell, a vorbit despre trecutul și prietenia sa cu Prințul Andrew în timpul unui interviu acordat din închisoarea din Statele Unite în care aceasta se află, scrie Rai News.

Interviul, primul de când se află după gratii, va fi difuzat luni seară, dar fragmente au fost deja publicate.

Fotografia despre care vorbim este foarte celebră și este cea folosită constant de mass-media pentru a însoți acuzațiile Virginiei Giuffre la adresa ducelui de York, fratele regelui Charles al III-lea.

Virginia Giuffre, care susține că l-a cunoscut pe prinț prin Epstein, îl acuză că a abuzat-o sexual de trei ori în 2001, când avea 17 ani, la Londra, New York și Insulele Virgine.

Prince Andrew is being sued in New York by a woman who says he raped her when she was 17, after she was trafficked by Jeffrey Epstein.



The prince denies this. His accuser Virginia Giuffre said: "The powerful and rich are not exempt from being held responsible for their actions." pic.twitter.com/DyI5wkAGAg