Aceştia ar fi căzut cu liftul în gol mai multe etaje, în toiul nopţii. Din fericire, totul s-a încheiat doar cu o sperietură zdravănă pentru cei implicaţi.

"A fost foarte mult de lucru, vreau să le mulţumesc colegilor mei. Pe lângă cei menţionaţi deja de Dan Barna, vreau să mulţumesc echipei tehnice din Ministerul Fondurilor Europene. Sunt zeci de oameni care au muncit, iar în ultimele două săptămâni am stat foarte târziu la minister. Au fost şi momente grele. Sâmbătă seara, de pildă, ca să vă dau un element de picanterie, trei colegi au picat cu liftul în minister două etaje în gol. Au venit jandarmii şi echipele de intervenţie, a fost un moment de mare emoţie fix când aveam cel mai mult de lucru", a declarat Cristian Ghinea..

Ministrul a ţinut, de asemenea, să "demonteze un neadevăr".

"S-a spus că sunt funcţionari care nu voiau să lucreze la PNRR. Nu este adevărat. S-a stat foarte târziu pentru a se termina planul în timp util. Le mulţumesc pe această cale", a mai spus Ghinea.

Violeta Alexandru fusese cea care anunţase că mai mulţi funcţionari din ministerul lui Ghinea nu vor să lucreze pe PNRR.

"Imaginați-vă, am fost în mare pericol să rămână PNRR negestionat și necontrolat! Noi discutăm aici de obiective, programe, condiționalități (reforme) și era să fie pustiu la structura de coordonare și nimeni la control.

S-a creat o structură în cadrul MIPE care să gestioneze PNRR. Funcționarii Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene nu au vrut să o populeze în absența menținerii sporurilor pe care le primesc acum din administrarea altor programe europene (dacă nu or fi chiar mai mari). Și Autoritatea de Audit (cea care controlează fondurile europene) pusese pixul, laptopul jos dacă urma să controleze fără sporuri, pe principiul: noi de ce nu primim sporuri? Am aflat aceste lucruri astăzi la discuția din Comisia de Muncă de la Cameră pe Ordonanța Guvernului pe tema PNRR. Nu ajungem nicăieri cu această abordare. Mereu se găsesc justificări. Cine a fost în sala ședințelor de guvern anul trecut și a văzut că am fost intransigentă pe subiectul: nimic fără bani în plus chiar dacă nu e clar ce este în fișa postului/ce indicatori concreți sunt, știe că nu forțez acum o postare populistă", a scris Violeta Alexandru pe Facebook.