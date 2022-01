Gheorghe Pecingină (PNL) cere comisie parlamentară de anchetă la ANRE, după scandalul facturilor la energie

"În toată nebunia ultimelor zile privind facturile la energie, mă surprinde tăcerea ANRE. Ei ar fi cei mai în măsură să răspundă și să ne lămurească în legătură cu cazurile de încălcare a legii de plafonare și compensare a prețurilor.

Am de gând să le propun colegilor din Parlament comisie de evaluare a activității ANRE pe ultimul an și, dacă este cazul, comisie parlamentară de anchetă, pentru a vedea cum ANRE și-a exercitat atribuțiile de supraveghere a modului în care companiile de profil au aplicat prevederile Legii privind plafonarea prețurilor la energie și compensarea facturilor.

În tot acest scandal, cel mai puțin vorbesc exact cei care ar trebui să vorbească cel mai mult, pentru că au cea mai mare responsabilitate în domeniu: domnii de la ANRE. Această instituție, aflată sub control parlamentar, are printre obiectele de activitate: 'monitorizarea aplicării reglementărilor obligatorii la nivel naţional necesare funcţionării sectorului şi pieţei energiei electrice, termice şi a gazelor naturale în condiţii de eficienţă, concurenţă, transparenţă şi protecţie a consumatorilor'.

Exact aceste obiective par să fi fost date uitării de ANRE în privința aplicării legii de plafonare și compensare a facturilor la energie. ANRE trebuie să devină o institutie in serviciul românilor, nu un sanatoriu al rentierilor de lux", transmite parlamentarul liberal.

Ce mesaj a primit jurnalistul Răzvan Dumitrescu, de la un cetăţean care s-a adresat ANRE

Răzvan Dumitrescu i-a prezentat, joi, la DC News, ministrului Energiei, Virgil Popescu, un mesaj primit de la un cetăţean referitor la o sesizare făcută la ANRE pentru o factură greşită la energie.

“Referitor la facturile crescute la energie şi cum îşi face datoria ANRE, vă expun o situaţie ciudată: am primit factura mărită pe 30 octombrie, fără să mi se aplice plafonul la preţ. S-a efectuat o sesizare la firma respectivă, răspunsul clasic e că nu au pus la punct sistemele informatice. Am făcut, în baza răspunsului dar de furnizor, o sesizare la ANRE în care le expun problema şi le cer ajutorul. Bineînţeles că au trecut cele 30 de zile şi nu am primit nicio soluţionare. Ba mai mult, primesc un mail de la care mi se spune că trebuie să le ataşez documentul prin care am efectuat sesizarea la firma de energie. Le explic că nu am document, pentru că am efectuat o sesizare telefonică la care am primit un număr de sesizare la telefon, iar ANRE nu ţine cont de asta”, a relatat Răzvan Dumitrescu.

