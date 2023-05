Gestul unei câine face senzație pe internet. Cum a reacționat în preajma unei pisici / Video

Aceasta este excepția pe măsură ce un câine se apropie de pisica în casă și reacția acesteia este oarecum „romantică” și afectuoasă față de pisică.

Utilizatorul TikTok @catslife209 a înregistrat întâlnirea de licitație.

VEZI ȘI: Un câine a mers 65 de km pentru a se întoarce la familia sa. Noul stăpân l-a căutat 27 de zile

Patrupedul, dat iniţial spre adopţie, a fost atât de disperat să ajungă înapoi acasă, încât a călătorit 27 de zile, fără hrană și adăpost.

Cooper, un câine din rasa Golden Retriever, a fost dus la un centru de adopții pentru animale după ce stăpânii și-au dat seama că nu-l mai pot ține. Patrupedul nu a stat foarte mult timp la adăpost, pentru că a fost imediat adoptat de o familie iubitoare. Cu toate acestea, animalul și-a dorit să se întoarcă la familia sa inițială, astfel că, acesta a fugit de acasă și a pornit într-un drum care a durat 27 de zile pentru a se reîntâlni cu cei care îl crescuseră, scrie Daily Mail.

Câinele a mers 65 de kilometri singur, prin păduri și pe străzi aglomerate, supraviețuind fără oameni care să-l hrănească și fără adăpost. Câinele a plecat din centrul orașului Dungannon, a trecut prin Cookstown, până la Magherafelt și, în cele din urmă, a ajuns în locul în care s-a născut, Tobermore, în Irlanda de Nord.

Nimeni nu știe exact cum a reușit să se descurce pe tot parcursul acestor zile. În tot acest timp, familia adoptivă a făcut eforturi pentru a-l găsi și a-l aduce înapoi acasă. „Stau aici și mă uit la el și nu îmi vine să cred că e acasă. L-am luat pe Cooper de la un adăpost de animale, crezând că o să fie o companie bună pentru cățelușa mea Molly, care este de aceeași rasă”, a povestit Nigel, noul stăpân al lui Cooper. „Mă pregăteam să scot câinii pentru prima lor plimbare împreună, atunci când Cooper a scăpat pe lângă mine și a luat-o la fugă. Am început căutările. A fost un dezastru. Bietul câine habar nu avea unde se află și începuse furtuna. Am încercat să-l urmăresc, dar a dispărut. A fugit pe 1 aprilie, iar pe 27 aprilie am reușit să-l găsesc. Am primit un telefon de la o organizație la care apelasem care mi-a spus că cineva l-a văzut pe Cooper în zona Tobermore. Sunt un om foarte fericit și ușurat. Sunt recunoscător fiecărei persoane care m-a ajutat să-l găsesc. Acum este în siguranță. A slăbit mult și are nevoie disperată de o baie caldă, dar mă bucur că e acasă”.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News