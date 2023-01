Gestul făcut de Lidia Buble. A crezut că și-a omorât sora: S-a înnegrit pe loc. Nu mai respira, nu mai făcea nimic

Când avea 10 ani, Lidia Buble a făcut un gest ce ar fi putut să o marcheze pe viață. A fost la un pas să-și omoare sora mai mică, pe care doar o minune de la Dumnezeu pare că a readus-o la viață. Vedeta a povestit acel moment dureros din viața sa.

Invitata lui Horia Brenciu, Lidia Buble a povestit cum a fost la un pas să o omoare, fără intenție, pe sora sa, Lori, când aceasta era doar un bebeluș: ”Eu am poveste foarte interesantă cu Lori, am trecut prin lucruri grele împreună. Lori, din cauza mea, era cât pe ce să nu mai fie astăzi în viață. După ce s-a născut, doctorii i-au fracturat o mână și mama ne-a interzis să o luăm în brațe, de frica să nu-i facem și mai mult rău. Am pândit-o într-o zi pe mama și când a intrat în baie să-și spele părul am fugit direct la pătuțul unde se afla Lori, pentru că o iubeam atât de mult și eram atât de disperată să o văd și să o țin în brațe. Am luat-o în brațe și, copilă fiind, aveam 10 ani, efectiv am început să mă comport cu ea ca și cum era una dintre păpușile pe care eu le colecționam. O aruncam în sus, o prindeam și tot așa, până când ultima dată când am aruncat-o, de la o distanță destul de mare, am scăpat-o exact pe gresie”, a declarat Lidia Buble, în cadrul podcastului realizat de Horia Brenciu.

”Efectiv s-a înnegrit pe loc. Nu mai respira, nu mai făcea nimic. Îmi aduc aminte cum am început să bat cu disperare cu pumnii în ușă, am chemat-o pe mami, ea, când a văzut-o, a fugit cu ea în brațe și a leșinat. L-am sunat imediat pe tatăl meu la biserică să-i spun să se întoarcă acasă cât de repede pentru că Lori este pe moarte, dacă nu cumva chiar a murit. A venit, eu am fugit, m-am ascuns până noaptea târziu într-o grădină și până la 2 nu am avut curaj să mă întorc acasă. Eu știam că mi-am omorât sora, nu știam ce s-a întâmplat cu ea. Când m-am întors, mă așteptam ca tata să mă ia și să mă arunce de la etajul patru, pentru ce i-am făcut ei. Îmi aduc aminte că m-a primit, m-a pupat pe frunte și nu înțelegeam de ce”, a mai declarat artista, cu ochii în lacrimi. Citește mai mult aici

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News