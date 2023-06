Germania nu va acorda Intel subvenţii mai mari pentru o fabrică de cipuri

Ministrul german de Finanţe, Christian Lindner, refuză cererile Intel pentru subvenţii mai ridicate pentru o fabrică de cipuri, de 17 miliarde de euro (18 miliarde de dolari), spunând că ţara nu-şi poate permite aceste cheltuieli, a anunţat duminică Financial Times (FT), transmite Reuters.



"Nu mai sunt bani disponibili în buget. Chiar acum încercăm să consolidăm bugetul, nu să-l majorăm", a declarat Lindner, într-un interviu acordat FT.



Compania americană urma să primească sprijin guvernamental de 6,8 miliarde de euro pentru planificata fabrică de cipuri din Magdeburg. Totuşi, din cauza costurilor mai ridicate cu energia şi construcţia unităţii, Intel cere acum aproximativ 10 miliarde de euro, a precizat Financial Times.



Reprezentanţii Intel nu au răspuns imediat solicitării Reuters de a comenta informaţia.



În martie 2022, Intel Corp a anunţat că a ales oraşul german Magdeburg drept locaţie pentru un nou complex de producere de cipuri, ca parte a unui program de investiţii de 88 miliarde de dolari în Europa, care include extinderea unei unităţi din Irlanda, o fabrică în Italia şi înfiinţarea unui centru de design şi cercetare în Franţa.



Intel este printre producătorii de cipuri, alături de TSMC (Taiwan) şi Wolfspeed (SUA), care vor să obţină sprijin guvernamental pentru a construi fabrici în Europa.



Criza globală de cipuri şi blocajele apărute de-a lungul lanţurilor de aprovizionare au creat un adevărat haos pentru constructorii de automobile, furnizorii de servicii de sănătate, operatorii de telecomunicaţii şi alte companii.



În prezent, majoritatea cipurilor folosite de companiile europene vin de la trei furnizori asiatici: Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), Samsung şi United Microelectronics, scrie Agerpres.

