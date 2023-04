George Scutaru, specialist în probleme de securitate națională: Devine o greșeală să creăm așteptări prea mari de la ofensiva Ucrainei

George Scutaru, fost consilier prezidențial pe probleme de securitate națională și CEO-ul reputatului think tank New Strategy Center, a vorbit despre această etapă a războiului de la granița României.

În ceea ce privește ofensiva ucraineană, se creează așteptări prea mari, spune George Scutaru.

„Devine o greșeală să creăm așteptări prea mari de la această ofensivă. Este o presiune publică, în primul rând. De ce spun că se creează niște așteptări prea mari? Pentru că nu este prima ofensivă și nu va fi nici ultima. Nu va fi ultima ofensivă pentru că, în primul rând, nu tot armamentul occidental a ajuns în Ucraina. Mă refer, de exemplu, la tancurile Abrams. Această ofensivă, care se pare că ar debuta în luna mai sau iunie, nu va avea tot ajutorul militar promis de Occident.

În plus, ofensiva depinde și de condițiile meteo din teren. Știm foarte bine particularitatea terenului și ce înseamnă o ploaie în Ucraina, noroiul care se formează și greutatea în mișcări a trupelor de blindate”, a zis George Scutaru, fost consilier prezidențial pe probleme de securitate națională și CEO-ul reputatului think tank New Strategy Center.

Declarațiile au fost făcute la emisiunea „Obiectiv EuroAtlantic”, realizată de Tudor Curtifan la DefenseRomania și DC News.

Vedeți mai multe aici:

Aliaţii NATO şi partenerii lor au furnizat Ucrainei 230 de tancuri de luptă şi 1.550 de vehicule blindate pentru a o ajuta să contracareze ofensiva rusă şi să-şi recucerească teritoriul, a anunţat joi secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, relatează AFP.



„Aliaţii şi partenerii din cadrul grupului de contact condus de SUA au trimis în Ucraina 230 de tancuri, 1.550 de vehicule blindate şi cantităţi importante de muniţii, respectiv 98% din materialele promise, pentru a echipa nouă noi brigăzi blindate", a declarat el în cadrul unei conferinţe de presă comune cu premierul luxemburghez Xavier Bettel.



„În total, ucrainenii dispun deci de capacităţile de care au nevoie pentru a recuceri mai multe teritorii", a subliniat şeful Alianţei Nord-Atlantice.



De la începutul ofensivei ruse în februarie 2022, statele membre NATO au furnizat şi sisteme de apărare antiaeriană, artilerie şi avioane de luptă MIG-29 de fabricaţie sovietică deţinute de Polonia şi Republica Cehă. De asemenea, acestea au instruit zeci de mii de militari ucraineni în utilizarea armamentului armatelor NATO.



Jens Stoltenberg a făcut totuşi apel ca Rusia "să nu fie subestimată niciodată".



„Forţele ruse pot duce lipsă de calitate, dar ele compensează prin cantitate şi Moscova continuă să mobilizeze mai mult personal", a reamintit el.



„Vom fi alături de Ucraina atât timp cât va fi necesar şi îi vom furniza lucrurile de care are nevoie", a dat asigurări responsabilul norvegian.



„Luxemburgul are armata cea mai mică din NATO, dar dacă este nevoie de noi, se poate conta pe noi", a afirmat la rândul său Xavier Bettel. Luxemburg este pe ultimul loc în NATO din punctul de vedere al cheltuielilor pentru apărare, dar şeful guvernului s-a angajat să le majoreze.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News