Gazul, moneda cu care Croaţia a convins Austria că merită în Schengen? De ce şi-a schimbat Nehammer decizia

Potrivit unei analize publicate pe portalul IntelliNews, Karl Nehammer, cancelarul Austriei, şi-a schimbat în doar câteva zile decizia, trecând de la dorinţa de blocare a Croaţiei la aderarea în Schengen, la cea de acceptare, deşi toate datele arată că tocmai ţara de la Marea Adriatică este una dintre sursele de migranţi ilegali pentru Austria.

Astfel, spune Marcus How, şeful departamentului de analiză al VE Insight, companie de consultanţă în domeniul informaţiilor de afaceri şi al riscurilor politice, Nehammer a fost convins de Croaţia cu două argumente.

Primul dintre ele a fost cel conform căruia Austria va primi gaze naturale de la un terminal LNG proaspăt inaugurat în Croaţia. Al doilea argument a fost unul mai dur. Croaţii ar fi ameninţat că, în cazul unui vot negativ, firmele austriece nu vor mai primi niciun mare contract de infrastructură în ţara lor, scrie G4Media.

Astfel, cancelarul austriac a cedat şi şi-a schimbat poziţia iniţială, motiv pentru care la Consiliul JAI Austria a votat doar împotriva României şi Bulgariei.

Karl Nehammer, cancelarul Austriei, reafirmă refuzul pentru România şi Bulgaria în Schengen

Cancelarul austriac Karl Nehammer a reafirmat refuzul pentru aderarea României şi Bulgariei în Schengen.

Conform Der Standard, acesta a spus că, în continuare, răspunsul pentru aderarea României şi Bulgariei la spaţiul Schengen este NU. Declaraţia acestuia vine în ciuda criticilor adresate Austriei, atât din România şi Bulgaria, cât şi din alte ţări europene.

Cancelarul spune că refuzul vine ca urmare a unei probleme de securitate pentru Austria şi a criticat din nou "politica eşuată de azil a UE".

"Nu va fi nicio extindere a Schengen cât timp graniţele externe nu sunt cu adevărat protejate. Politica eşuată de azil a UE a dus la această situaţie. Cât timp 75.000 de străini ajung neînregistraţi în estul Austriei, este clar că avem o problemă de securitate care trebuie rezolvată", a declarat Karl Nehammer.

Un restaurant românesc spune că nu mai acceptă să intre acolo oameni cu carduri la Raiffeisen

Un restaurant românesc din Mangalia nu mai acceptă plata cu carduri Raiffeisen și oprește comercializarea cafelei Julius Meinl și a energizantului Red Bull. Mai mult decât atât, oamenii care alimentează de la Rompetrol primesc o recompensă.

Reacția vine după ce Austria a blocat intrarea României în Schengen.

„Dragi clienti ai restaurantului La Pirati ,din data de 09.12.2022. In urma votului Austriei împotriva Țarii noastre de a intra in spatiul Schengen, posesorii de Carduri la banca raiffeisen nu vor mai putea plati in locația noastră , nu vom mai comercializa spre vânzare: Red Bull, Cafea Julius meinl. Cafeau la noi va fi gratis in baza bonului care face dovada alimentarii de la Benzinaria Rompetrol”, arată mesajul postat pe Facebook de restaurant.

Oamenii au reacționat la postarea făcută de acest restaurant și au lăsat câteva comentarii:

„In loc sa "boicotați" Austria, pentru care aceste acțiuni sunt efectiv nimic, mai bine va gândiți ce trebuie făcut ca să ajungem sa fim acceptați și cum putem fi mai buni, începând de la omul de rand până la clasa politică. Cu astfel de cerșeală și mentalitate nu o sa se ajungă prea departe. De-aia nu mai poate Austria că pentru câteva zile, cât va ține patriotismul, nu se mai acceptă plata cu card Raiff și nu se mai vând 3 Red Bull-uri”,

„Tare schema de marketing, desi ideea e tampita rau (tot romanul sufera, de fapt). Felicitari pt idee!”,

„Pe bune? Ce vina are omul de rand că are cont la BCR sau Raiffeisen? In loc sa aruncați petarde, mai întâi judecați. Un cetățean care are un credit la o bancă, nu își poate muta contul de salariu/ pensie la alta bancă. Da, inițiativa ar fi valabilă pentru cei care au depozite, dar vina este a statului român că nu a știut să gestioneze acest obiectiv privind aderarea la Schengen. Apropo, sunt curios ce va face statul român în situația dată, el fiind principalul beneficiar al relațiilor comerciale cu Austria. Va umbla la redevențe, va interzice externaliza profitului, va supraimpozita profitul companiilor austriece? NU CRED!”,

„Dacă intram în bucătăria voastră și in una a unui restaurant din Austria o sa înțelegeți de ce nu am fost primiți”,

„Deci daca refuzati cardul, mancarea e gratis? Ca nu ma astept sa aveti un chestionar la intrarea in locatie”.

