Cruzime fără margini la Galaţi. Mai mulți câini comunitari au fost aruncați la gunoi în saci de rafie

La groapa de gunoi din apropierea Mănăstirii Tudor Vladimirescu au fost descoperiți mai mulți câini ținuți în saci de rafie. Patrupedele fuseseră aduse cu o autoutilitară în saci de rafie legați la gură, iar cei care au venit cu sacii erau înarmați cu țevi și obiecte contondente, cel mai probabil pentru a-i ucide.

Câini băgați în saci de rafie

„5-6 bărbați înarmați cu țevi, lanțuri și saci au prins într-un mod barbar câinii din incinta și împrejurimile Mănăstirii Tudor Vladimirescu. Prinși în acțiune de către voluntarii „Ajutați-l pe Lăbuș” Galați, au reușit să facă nevăzută mașina în care erau "depozitați" câinii în saci de rafie, legați la gură; la scurt timp am găsit câinii maltratați (scoși din saci) într-o curte închisă cu destinația de groapă de gunoi din incinta mănăstirii. Se poate vedea că la această groapă există leșuri de câini mâncate de ceilalți câini în viață. Unul dintre câinii băgați în sac se află în comă la o clinică, cu șanse minime de supraviețuire, datorită asfixierii. Fără să gândim că adăpostul nostru este plin, am început să-i salvăm. 13 câini adulți și 3 pui au ajuns și sunt în siguranță la „Ajutați-l pe Lăbuș. Am beneficiat de sprijinul Poliției pentru a pătrunde în incinta mănăstirii și pentru a opri această acțiune de cruzime față de animale. S-a făcut plângere (a fost identificat proprietarul mașinii) pentru rele tratamente și cruzime față de animale. Vinovații trebuie să răspundă în fața legii. Azi mergem să preluăm diferența de câini rămasă, circa 7-8”, au scris reprezentanții asociației Help Lăbuș pe pagina lor de socializare.

Poliția efectuează cercetări

„În urma apariției în spațiul public, pe un site de socializare, pe pagina Asociației „Help Lăbuș”, a unor imagini în care apar mai mulți câini comunitari care ar fi fost băgați în saci de rafie precum și a altora care s-ar afla într-un spațiu amenajat pentru depozitarea gunoiului din zona unei mănăstiri din localitatea Tudor Vladimirescu, județul Galați, fiind precizat faptul că aceștia ar fi fost supuși unor rele tratamente, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Galați - Biroul pentru Protecția Animalelor s-au autosesizat cu privire la săvârșirea infracțiunii de rănirea sau schingiuirea animalelor. În cauză urmează a se efectua cercetări pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-au comis aceste fapte, pentru identificarea autorilor și pentru administrarea probatoriului necesar în vederea tragerii la răspundere conform legii”, a transmis IPJ Galați către Help Lăbuș.