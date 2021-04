Galați. Arhiepiscopul Dunării de Jos a spălat picioarele a 12 mici apostoli. Însemnătatea gestului

În Joia Mare, Arhiepiscopul Dunării de Jos, Casian Crăciun, a săvârșit în mod tradițional rânduiala spălării picioarelor a 12 copii, un obicei păstrat, cu sfinţenie, an de an, ce face trimitere la fapta Mântuitorului Iisus Hristos care a spălat picioarele apostolilor.

În Joia cea Mare a Săptămânii Sfintelor Pătimiri, la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi a fost săvârşită, conform rânduielii liturgice din Biserica Ortodoxă, slujba Sfintei Liturghii a Sfântului Vasile cel Mare unită cu Vecernia, în cadrul căreia a fost sfinţit Sfântul Agneţ, din care se va pregăti şi se va păstra, pe Sfânta Masă, în tot timpul anului, Sfânta Împărtăşanie ce va fi oferită celor bolnavi şi copiilor, informează Agerpres.



Cu acest prilej, mai mulţi copii şi credincioşi participanţi la slujbă au fost împărtăşiţi de către arhiepiscopul Casian cu Sfintele Taine. La finalul Dumnezeieştii Liturghii, chiriarhul Dunării de Jos a împlinit, după tradiţie, rânduiala spălării picioarelor. În acest an, beneficiarii acestei rânduieli ritual au fost 12 copii de la Şcoala Gimnazială nr.1 din localitatea Rediu, judeţul Galaţi, cu vârste cuprinse între 7 şi 10 ani, proveniţi din familii cu posibilităţi materiale reduse.



La momentul liturgic cuvenit, urmând îndemnului Mântuitorului Iisus Hristos, Înaltpreasfinţia Sa s-a încins cu ştergar şi a săvârşit ritualul respectiv celor 12 mici ucenici, după care le-a oferit făclii aprinse. Pe lângă binecuvântarea lui Dumnezeu, copiii au primit încălţăminte şi îmbrăcăminte nouă, precum şi obiecte de igienă personală şi dulciuri.



În cuvântul adresat celor prezenţi la slujbă, ierarhul Dunării de Jos a vorbit despre exemplul de smerenie pe care Mântuitorul Hristos l-a oferit ucenicilor Săi, dar şi despre îndemnul şi invitaţia pe care ne-o face tuturor la smerenie şi la întoarcerea către Lumină, Bucurie şi Înviere. Rânduiala spălării picioarelor este respectată cu sfinţenie, an de an, la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, obicei păstrat în puţine biserici din ţară.