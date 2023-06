Gala Premiilor Marii Loji Naționale din România: Nominalizări

Dacă în ultimii ani s-a promovat kitsch-ul și nonvaloarea în varii domenii, a venit momentul să fie repuse în drepturi adevăratele personalități ale României, acei romani care inspiră și motivează generațiile prezente și viitoare. Astfel, in fiecare an, pe 21 iunie, M.L.N.R. decernează în cadrul unei festivități organizată la Ateneul Român, 7 premii, pentru următoarele domenii de referință:

- Premiul Grigore Moisil pentru Științe Exacte;

- Premiul Henry Coandă pentru Științe Aplicate;

- Premiul Carol Davila pentru Medicină;

- Premiul Constantin Brâncuși pentru Artă și Cultură;

- Premiul Nicolae Titulescu pentru Diplomație și Politologie;

- Premiul Eugeniu Carada pentru Economie;

- Premiul Spiru Haret pentru Educatie, Mediu, IT;

Premiile poartă numele unor personalități reprezentative pentru domeniul de referință și care au aparținut celei mai respectabile confrerii din lume – masoneria. Gala Premiilor M.L.N.R. își propune să promoveze și să recompenseze spiritul creator al poporului român în domenii vitale pentru destinul nostru colectiv.

Gala Premiilor M.L.N.R. are ca obiectiv promovarea cercetării originale și creșterea capacității de inovare, cu implicații favorabile asupra competitivității internaționale a economiei si cercetării românești.

NOMINALIZĂRI PREMIU CAROL DAVILA pentru medicină

Prof. univ. dr. COSTIN TEODOR STREBA – Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova – pentru lucrarea”Persistent symptoms after Covid 19-6 months follow-up after discharge”, prezentată la „2022 ERS International Congress”.

Prof. univ. dr. LAURETIU ȘORODOC – Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore Teodor Popa din Iași – pentru tratatul ”Internal Medicine – Cardiovascular Respiratory, and Blood diseases”, Editura „Gr. T. Popa”, 2022

Prof. univ. dr. OCTAVIAN BUCUR - Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București – pentru lucrarea ”Nanoscale imaging of clinical specimens using conventional and rapid-expension pathology”, publicată în Nature Protocols, 2020

NOMINALIZĂRI PREMIU CONSTANTIN BRÂNCUȘI pentru artă și cultură

Prof. univ. dr.PETRU LUCACI – Universitatea Națională de Arte București, Președinte al Uniunii Artiștilor Plastici din România și Director al revistei Artă, pentru expoziția personală “Diptych – Monochrome Materialities”,Galeria C. Brâncuși, New York, 2022

LIVIU SURUGIU – pentru volumele “Fata de pe Drumul Mătăsii”, 2021 și “Sevraj”, 2022 , ambele apărute la Editura Polirom.

NICHITA DANILOV – pentru romanul “Omul din eprubetă” apărut la Editura Polirom în 2021

NOMINALIZĂRI PREMIU EUGENIU CARADA pentru economie

Prof. univ. dr. CLAUDIU TIBERIU ALBULESCU, Universitatea Politehnică din Timișoara – pentru volumul“ Entrepreneurship through innovation: Spinn-off and start-up firms” Editura Politehnica, 2021, și articolele“Bank Stability and internațional oil prices: Evidence from listed Russian public banks”, Eastern European Economics, 2022 și “Total factor productivity, financial performances and corporate governance: An analysis of the R&D sector in Romania”, Applied Economics, 2022

Prof. univ. dr. TUDOREL ANDREI, Academia de Studii Economice, Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică – pentru volumul“ Comerțul exterior al României cu produse agroalimentare 1990 – 2020”, Editura Academiei Române, 2022

Prof. univ. dr. DANIELA GABOR, Universitatea de Vest a Angliei (Bristol) – pentru articolele “Should central bank liquidity be a vehicle for fiscal disciplining?”, Cambridge Journal of Economics, 2021 și “The Wall Street consensus in pandemic times: what does it mean for climate-aligned development?” Canadian Journal of Development Studies, 2022

NOMINALIZĂRI PREMIU GRIGORE MOISIL pentru științe exacte

Prof. dr. - Ing. GHEORGHE MARIA – Membru corespondent al Academiei Române- pentru lucrarea “Algoritmi numerici de simplificare a modelelor cinetice ale proceselor chimice și biochimice” – Editura Printech, București, 2020

Acad. GABRIELA MARINOSCHI – Directorul Institutului de Statistică Matematică și Matematică Aplicată al Academiei Române - pentru Monografia “Dual Variational Approach to Nonlinear Diffusion Equations” – Birkhauser, Springer Nature Switzerland, 2022

Dr. IRINEL CAPRINI - Membru corespondent al Academiei Române – pentru lucrările dedicate interpretării teoretice în cadrul teoriei cuantice a interacției țări din Modelul Standard a particulelor elementare, Quantum Cromoynamics (QCD), a rezultatelor experimentului ATLAS de la acceleratorul Large Hadron Collider la Centrul de Cercetări Nucleare (CERN) de la Geneva, ce au condus la descoperirea Bozonului Higgs (Particula lui Dumnezeu).

NOMINALIZĂRI PREMIU HENRI COANDĂ pentru științe aplicate

Prof. univ. dr. SERGIU NEDEVSCHI de la Universitatea Tehnică din Cluj Napoca pentru rezultatele obținute și publicate în domeniul sistemelor avansate de conducere autonomă a autovehicolelor utilizate de firmele Volkswagen și Bosch din Germania precum și în domeniul sistemelor autonome utilizate pentru asistenţă umanitară şi ajutor în caz de dezastre de firma Lockheed Martin din USA;

Prof. univ. dr. Ing. MIHAI DATCU de la Centrul Aerospațial German (DLR), Berlin, Germania și Universitatea Politehnica din București pentru contribuțiile în domeniul prelucrării de imagini satelitare și a celor obținute de la radare;

Prof. univ. dr. RADU TIMOFTE de la ETH Zurich, Universitatea din Wuerzburg, Germania și Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași pentru contribuțiile în domeniile machine learning și prelucrării de imagini.

NOMINALIZĂRI PREMIU NICOLAE TITULESCU pentru diplomație și politologie

Prof.univ.dr. DAN DUNGACIU – Directorul Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Române “Ion I. C. Brătianu” și Președintele Fundației Universitare a Mării Negre Mircea Malița, pentru volumul “Geopolitical Encyclopedia of the Black Sea, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2020

Prof. univ. dr. SILVIU NEGUT – Academia de Studii Economice București, pentru volumul “Geostrategia” apărută la Editura Meteor Press în 2021

Diplomat IOAN VOICU–Profesor asociat la Universitatea Assumption, Bangkok, membru permanent pe lângă Comisia Economică și Socială a ONU pentru Asia și Pacific

NOMINALIZĂRI PREMIU SPIRU HARET pentru educație, mediu, IT

Conf. univ. dr. TIBOR HARTEL, Universitatea Babeș- Bolyai din Cluj-Napoca, unul dintre cei mai citați cercetători români din domeniul Ecologiei, aflat între primii 2% cei mai citați oameni de știință ai lumii în domeniul Ecologiei, conform unei analize realizate de Stanford University&Elsevier – pentru lucrarea “Limited effectiveness of EU policies to conserve an endangered species of High Nature Value farmland in Romania”, Ecology and Society, 2021

Avocat dr.NICOLETA MUNTEANU pentru “Programul de educație antreprenorială Kids în Business”prin care, în ultimii 3 ani de zile, au fost inițiați în antreprenoriat peste 10 000 de copii din România și Republica Moldova.

SABIN DIMA – CEO și fondator Humans.ai- pentru dezvoltarea primei tehnologii blockchain din lume cu model de validare biometrică și pentru crearea soluției “ION”, primul consilier guvernamental din lume bazat pe inteligență artificială.

