Gabriel DINA, Corporate Affairs and Health & Value Manager, Pfizer România a vorbit la DCNews despre necesitatea studiilor clinice în contextul actual, chiar şi post-pandemic.

"A fost votat amendamentul care permite deblocarea studiilor clinice şi facilitează acest mecanism. Era în aşteptare la Camera Deputaţilor şi merge mai departe la promulgare. Credeţi că se va dezvolta şi acest sector? Sunt speranţe în ceea ce priveşte această componentă care ajută deopotrivă pacientul, sistemul sanitar şi medicii?" - l-a întrebat Val Vâlcu pe reprezentantul Pfizer România.

"Fără îndoială va duce la resuscitarea activităţii de cercetare şi dezvoltare. Nu putem ignora importanţa acestui act mai ales pentru acei pacienţi care au reacţii la medicamente noi, în condiţiile în care statul încasează banii, nu-i cheltuie. E important pentru comunitatea medicală pentru că se cere, practic, să ţinem pasul cu lumea şi cu progresul ştiinţific şi tehnologic şi, nu în ultimul rând, pentru statul român pentru că aici vorbim de investiţii de multe sute de milioane de euro. Trendul a fost unul foarte prost, România aproape că a dispărut de pe harta cercetării şi dezvoltării, din cauza situaţiei din ultimii 7-8 ani. Dar cred că lucrurile pot să revină la normal. Avem un potenţial uriaş. Să ne gândim doar ce-ar fi însemnat să avem în pandemie mai multe studii decât am avut" a spus, în cadrul dezbaterii ”Știi cât mai are de trăit inima ta?“, Gabriel Dina, Corporate Affairs and Health & Value Manager, Pfizer România.

