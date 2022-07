"Furtună verde" în SUA. Explicația oamenilor de știință

O furtună neobișnuită a avut loc în statul american Dakota de Sud. Locuitorii s-au panicat, dar oamenii de știință i-au calmat după ce au venit cu explicații.

În timp ce ploua cu grindină, tunete și fulgere, cerul din Dakota de Sud s-a transformat dintr-unul gri, într-un albastru sobru, după care în verde. Experții spun că totul are legătură cu lumina, potrivit usatoday.com Concret, lumina norilor albastră, în combinație cu cea a soarelui la apus s-a transformat în verdele spectaculos, care seamănă cu aurora boreală. Serviciul Național de Meteorologie a transmis apoi că mai mulți oameni au rămas fără curent electric, din cauza vremii nefavorabile. Pe rețelele de socializare au apărut fotografii cu furtuna verde.

Oh my gosh! Look at how green the sky is ahead of severe storms near Sioux Falls, SD! #sdwx pic.twitter.com/fc7fpN6loL