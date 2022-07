Fumul incendiilor din Cehia intoxică țara. Oamenii sunt sfătuiți să închidă geamurile și să stea în casă

Oamenii din multe zone ale Republicii Cehe au fost sfătuiți de către pompieri să țină ferestrele închise în timp ce salvatorii luptă cu un mare incendiu de pădure. Părți din parcul național Bohemian Switzerland, care se află la granița cu Germania, ard de duminică.

Pe fondul temperaturilor record și a condițiilor de secetă, vânturile puternice au dus fumul plutind în toată țara. Casele din zonă au fost distruse, iar mirosul de fum a ajuns până în capitala Praga, la 100 km spre sud. De asemenea, a fost depistat fum în zona Pardubice, la 180 km spre sud-est. Sute de pompieri cehi au fost dislocați în timp ce incendiul a distrus zone de pădure și case din satul Mezna. Incendiul amenința și satul din apropiere Hrensko, aproape de granița cu Germania, iar zeci de oameni au fost nevoiți să-și părăsească casele.

