€ 5.0839
|
$ 4.3783
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0839
|
$ 4.3783
 
DCNews Stiri Friedrich Merz îi cere lui Zelenski să oprească exodul tinerilor ucraineni spre Germania: Să-şi facă datoria în ţara lor
Data publicării: 18:31 13 Noi 2025

Friedrich Merz îi cere lui Zelenski să oprească exodul tinerilor ucraineni spre Germania: Să-şi facă datoria în ţara lor
Autor: Tiberiu Vasile

Friedrich Merz îi cere lui Zelenski să oprească exodul tinerilor ucraineni spre Germania: Să-şi facă datoria în ţara lor Sursa Foto: Agerpres. Friedrich Merz, liderul CDU
 

Cancelarul german Friedrich Merz i-a cerut președintelui ucrainean Volodimir Zelenski să oprească plecarea tinerilor ucraineni din țară, după ce Germania s-a confruntat cu un nou val de refugiați.

Cancelarul german Friedrich Merz i-a cerut joi preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski să nu le mai permită bărbaţilor tineri să părăsească Ucraina, după ce o decizie recentă a Kievului de a autoriza ieşirea din ţară a tinerilor cu vârste între 18 şi 22 de ani a avut ca efect sosirea unui val de refugiaţi ucraineni în Germania, transmite AFP.

Potrivit unei declaraţii date de Merz la Berlin, după ce a avut o convorbire telefonică cu Zelenski, cancelarul german i-a solicitat preşedintelui ucrainean "să vegheze ca, în special, tinerii bărbaţi ucraineni să nu vină în număr mare şi tot mai mulţi în Germania, ci să-şi facă datoria în ţara lor".

Ajutoarele sociale de care beneficiază în Germania refugiaţii ucraineni vor fi diminuate

Ajutoarele sociale de care beneficiază în Germania refugiaţii ucraineni vor fi diminuate, "astfel încât stimulentul de a munci să fie mai puternic decât tentaţia de a rămâne în sistemul de asistenţă socială", a anunţat în aceeaşi intervenţie Friedrich Merz.

Concret, a explicat el, aceste beneficii vor fi diminuate prin includerea refugiaţilor ucraineni în rândul celor cărora li se aplică legislaţia ajutoarelor sociale pentru solicitanţii de azil.

Totuşi, această măsură se va aplica numai în cazul ucrainenilor, bărbaţi şi femei, sosiţi în Germania după 1 aprilie 2025, au declarat surse guvernamentale germane pentru AFP, confirmând o relatare a ziarului Bild. Această măsură ar urma să genereze economii de circa 730 de milioane de euro pentru bugetul Germaniei anul viitor.

Dintre cei peste 5,6 milioane de ucraineni care s-au refugiat în străinătate, marea majoritate în state europene, după invazia lansată de Rusia în februarie 2022, Germania a primit mai mult un milion, cei mai mulţi fiind femei şi copii.

Sosirea tinerilor ucraineni în Germania s-a accelerat rapid după decizia Kievului de la sfârşitul lunii august

Dar sosirea tinerilor ucraineni în Germania s-a accelerat rapid după decizia Kievului de la sfârşitul lunii august de a relaxa legea marţială şi de a le permite bărbaţilor tineri să iasă din ţară.

Conform legii marţiale aplicate în Ucraina odată cu lansarea invaziei ruse, bărbaţii apţi să servească în armată, cu vârste între 22 şi 60 de ani, au interdicţie de a părăsi ţara. Interdicţia s-a aplicat până în august anul acesta şi celor cu vârste între 18 şi 22 de ani, iar ridicarea ei a condus la creşterea numărului tinerilor care au părăsit Ucraina.

Cei cu vârste de peste 25 de ani pot fi mobilizaţi, prin urmare unii evită ieşirile din casă pentru a nu se întâlni cu patrulele de recrutori militari. În cazul celor cu vârste cuprinse între 18 şi 25 de ani nu a fost decretată mobilizarea obligatorie, dar cei voluntari se pot alătura armatei.

În Ucraina primele luni de război au fost marcate de un elan patriotic, numeroşi voluntari venind atunci în rândurile armatei ucrainene, dar apoi Kievul s-a văzut nevoit să se bazeze pe mobilizarea obligatorie, o măsură nepopulară care a condus la numeroase tentative de fugă din ţară, la coruperea responsabililor, la dezertări şi la acţiuni de recrutare forţată, conform Agerpres. 

CITEȘTE ȘI: Merz vrea să trimită acasă refugiații sirieni: Războiul civil s-a terminat, putem începe repatrierile

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

germania
ucraina
friedrich merz
volodimir zelenski
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Văduva lui Mario Iorgulescu reacționează dur în urma scandalului din Buftea soldat cu plângeri penale și arestări
Publicat acum 28 minute
Magistrații confirmă blocajul din negocierile pentru pensiile speciale. Solicitările CSM
Publicat acum 30 minute
Friedrich Merz îi cere lui Zelenski să oprească exodul tinerilor ucraineni spre Germania: Să-şi facă datoria în ţara lor
Publicat acum 39 minute
Șoferii care vor putea conduce fără poliță RCA. Legea a fost promulgată
Publicat acum 1 ora si 4 minute
Forma sălbatică a virusului care provoacă poliomielita, detectată în Germania după 30 de ani
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 11 Noi 2025
Raportul Draghi zguduie Bruxelles-ul: 19 lideri cer acțiune rapidă. Nicușor Dan lipsește de pe listă
Publicat pe 11 Noi 2025
Jupiter este retrograd! Cele patru zodii care își pot reface viața
Publicat pe 11 Noi 2025
Ciprian Ciucu anunță că nu se retrage în favoarea lui Drulă: Este exclus! / video
Publicat pe 12 Noi 2025
Scandal Lukoil. Elena Cristian îl demască pe ministrul Bogdan Ivan: Hai să nu mai fraierim lumea!
Publicat pe 12 Noi 2025
A murit Horia Moculescu
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close