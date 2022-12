Fraza cheie care îi încarcă pe români: Ne spargem mintea să aflăm ce ar putea inventa câte unul, dar şi cum să îl blocăm

"Hai să îţi spun care e fraza cheie care ne încarcă. Şi în ceea ce priveşte timpul, şi banii. Aşa ne sufocă birocraţia în general. 'Dar dacă...', asta e fraza cheie. Statul a decis să dea o cană de lapte tuturor copiilor din ţara asta. Dar dacă unul are două guri? Nu? Să vină cu certificat că are o singură gură, nu poate să bea de două ori. Această căutare a excepţiilor... Câte excepţii pot fi?

La sfârşitul studiilor, studenţii trebuie să aducă toate actele la facultate. De ce? Dar dacă unul sau una s-a căsătorit şi şi-a schimbat numele? Deci nu îl cheamă doar pe cel care şi-a schimbat statutul, ci pe toţi. Pentru acel 'dar dacă...'", a punctat Val Vâlcu la Nod în Papură.

"Întrebarea e simplă. Când te duci să îţi schimbi buletinul, pe care nu l-ai făcut tu în garaj, e eliberat de Poliţie, trebuie să duci certificatul de naştere. Dar dacă l-ai pierdut? Dacă l-ai pierdut, aia este. Atenţie, buletinul ţi l-a dat pe baza tuturor actelor cândva. De ce să le duci de fiecare dată?", a replicat şi sociologul Alfred Bulai.

"Asta e gândirea. Ne spargem mintea să aflăm ce ar putea unul să inventeze, dar şi cum putem noi să îl blocăm", a continuat Val Vâlcu.

"Mai e o chestie. Dacă vrei să îţi faci o firmă, îţi cere cazierul. Ca şi cum tu le faci acasă pe astea. La firmă vine pompierul să îţi ceară autorizaţia de la pompieri. Păi nu ei mi-au dat-o?", a mai declarat Bulai.

Sociologul Alfred Bulai a vorbit, în cadrul emisiunii Nod în Papură, despre un oraş în care nu se respectă regulile de circulaţie. Paradoxal, spune sociologul, rata accidentelor de acolo este identică cu cea din Germania, unde regulile se respectă cu sfinţenie.

"Am ajuns la un moment dat la o conferinţă în Napoli, în Sicilia. Acolo e o chestie foarte drăguţă, nu au reguli de circulaţie, mergi pe unde vrei. Treci strada aşa, cum vrei. Maşinile se opresc, nu te înjură nimeni. Asta e faza cea mai amuzantă. Motocicliştii circulau atunci pe toate sensurile, părea că au un drept al lor de a circula pe contrasens.

În prima zi, mi-am dat seama că am traversat aşa, ca în România, pe unde am prins, şi s-a oprit o coloană mare de maşini. Nu m-au înjurat, nu m-au spurcat, m-au lăsat să trec. Şi am văzut că se întâmplă foarte des.

Ei bine, am fost curios să aflu care este rata de accidente. Eram cu regretatul Vintilă Mihăilescu şi am căutat amândoi rata de accidente în trei ţări. Am găsit pe Napoli şi pe toată Germania. Rata accidentelor în Napoli era aproape identică cu cea din toată Germania, unde se respectă regulile. Acolo, dacă e roşu la semafor, şi e două noaptea, se stă la roşu. Aveau rata accidentelor aproape identică. La noi, în România, rata era de aproape zece ori mai mare. Şi ştii de ce?

În Italia moştenesc o formulă culturală, că nimeni nu are prioritate. Degeaba ai prioritate, te uiţi în stânga şi dreapta. Ceea ce înseamnă că toată lumea era vigilentă. În Germania, se respectă regulile. În România, ne facem că respectăm regulile în stil german, dar nu le respectăm, în stil italian", a precizat Alfred Bulai.

"E cum am mai spus şi eu. Degeaba ţi-ai luat şubă pe tine dacă eşti în pantaloni scurţi. Eşti neasortat. Normal că ţi-e frig!", a intervenit Val Vâlcu.

