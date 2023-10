Fostul premier din Pakistan, Nawaz Sharif, revine după patru ani de exil să conducă campania electorală a partidului său

Fostul prim-ministru al Pakistanului, Nawaz Sharif, care a deținut această funcție de trei ori, a sosit acasă sâmbătă după patru ani de exil autoimpus la Londra, cu scopul de a lansa campania partidului său cu trei luni înainte de alegerile generale, conform declarației partidului.

Politicianul veteran în vârstă de 73 de ani va conduce o manifestație în orașul său natal din estul Lahore, după sosirea avionului său închiriat la Islamabad, împreună cu peste 150 de persoane din partidul său și organizații media, conform declarației partidului și surselor.

Sharif nu a pus piciorul în Pakistan de când a plecat la Londra în 2019 pentru tratament medical, în timp ce executa o sentință de 14 ani de închisoare pentru corupție. Condamnările sale rămân valabile, dar o instanță a interzis autorităților să-l aresteze până marți, când trebuie să apară în fața instanței.

Deși nu poate candida din nou la alegeri sau ocupa funcții publice din cauza condamnărilor sale, echipa sa legală afirmă că intenționează să facă apel, iar partidul său spune că își propune să devină prim-ministru pentru a patra oară.

Cel mai mare obstacol al lui Sharif va fi să-și recâștige baza de susținători de la principalul său rival, Imran Khan, care, cu toate că se află în închisoare, rămâne popular după ce a fost destituit din funcția de prim-ministru în 2022.

Și Khan este în imposibilitatea de a candida la alegeri din cauza condamnării sale pentru corupție în august, pe care a contestat-o.

Revenirea lui Sharif survine într-un moment în care națiunea din Asia de Sud cu 241 de milioane de locuitori, înarmată nuclear, se confruntă cu consecințele celei mai grave crize economice, care s-a agravat în timpul celor 16 luni de guvernare ale fratelui său mai mic, Shehbaz Sharif, care a condus un guvern de coaliție după destituirea lui Khan.

Nawaz Sharif are un istoric de promovare a creșterii economice și dezvoltării. Când a fost demis din funcția de prim-ministru în 2017, rata de creștere a PIB-ului Pakistanului era de 5,8%, iar inflația se situa în jur de 4%. În septembrie, inflația a atins peste 31% față de aceeași perioadă a anului anterior, iar creșterea este prognozată să fie sub 2% în acest an financiar.

"Este foarte trist să vedem că lucrurile s-au deteriorat atât de mult", a spus Sharif înainte de a urca în avion, conform comentariilor transmise de canalele TV locale.

Costurile de trai în continuă creștere au devenit insuportabile pentru mulți pakistanezi după ce guvernul de coaliție al lui Shehbaz Sharif a fost de acord să efectueze ajustări fiscale dure pentru a relua finanțarea de la Fondul Monetar Internațional (FMI), care a suspendat plățile după ce Khan a sabotat un acord în ultimele zile ale mandatului său.

Nawaz Sharif susține că a fost înlăturat de la guvernare la cererea armatei puternice, după ce a intrat în conflict cu generalii de top, care au un rol prea mare în politica pakistaneză.

El susține că armata l-a sprijinit ulterior pe Khan în alegerile generale din 2018. Khan și armata neagă acest lucru.

Cu toate acestea, armata și Khan s-au certat în 2022, iar în ultimele luni au fost implicați într-o confruntare aspră, care i-a acordat lui Sharif un anumit spațiu politic.

Armata neagă că se amestecă în politica țării.

"O regulă permanentă a politicii pakistaneze este că șansele tale de a ajunge la putere sunt întotdeauna mai mari când ai bunăvoința armatei", a declarat Michael Kugelman, directorul Institutului pentru Asia de Sud de la Wilson Center, conform Reuters. "De-a lungul carierei sale politice îndelungate, relația lui Sharif cu generalii armatei a fost variabilă. Acum este într-o fază relativ cordială, iar el are de câștigat din punct de vedere politic" a mai declarat acesta.

