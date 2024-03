Florin Salam, declarațiile zilei, după ieșirea de la audieri

Florin Salam a declarat pentru Antena 3 CNN la ieșirea de la audieri. El a fost reținut, joi, pentru 24 de ore, pentru săvârșirea a trei infracțiuni de înșelăciune.

”Eu am reînceput să cânt și pentru unii din branșa noastă sunt o piedică. De aceea îmi înscenează fel și fel, eu am încredere în justiție, sunt un om care ajută lumea. Aș vrea ca justiția să-și facă datoria, și după cum bine vedeți sunt ok, merg la familia mea. Nu este prima oară când se întâmplă asta, a mai fost un caz.”, a declarat manelistul.

Manelistul Florin Salam a fost audiat, la Secția 2 de Poliție, pentru trei infracțiuni de înșelăciune, fiind acuzat că ar fi încasat sume de bani pentru prestarea de servicii muzicale la mai multe petreceri fără însă a fi onorat înțelegerile, potrivit unor surse judiciare, scrie Agerpres.

Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB) - Secția 2 Poliție pun în aplicare trei mandate de percheziție domiciliară în București, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări privind săvârșirea a trei infracțiuni de înșelăciune, prejudiciul fiind de aproximativ 18.000 de euro.



"În fapt, la nivelul Secției 2 Poliție au fost înregistrate plângerile a trei persoane care sesizau faptul că ar fi plătit anumite sume unui bărbat, pentru prestarea unor servicii muzicale, însă acesta nu și-ar fi onorat înțelegerile și nici n-ar fi restituit banii primiți. Sesizările au fost depuse în zilele de 12 aprilie 2023, 16 ianuarie 2024 și 21 februarie 2024", informează Poliția Capitalei.





