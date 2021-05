Florin Dumitrescu, CHEL. Imaginea care a pus Internetul pe jar: Ne-am obișnuit cu părul lung și vă preferăm așa

Chef Florin Dumitrescu a publicat o fotografie cu el din anul 2010, pe vremea când nu avea părul lung și creț care l-a consacrat acum și cu care se mândrește.

În fotografie, Florin Dumitrescu avea 23 de ani și lucra deja ca bucătar. Juratul de la Chefi la Cuțite i-a impresionat pe fanii care nu se așteptau să-l vadă vreodată chel pe Florin Dumitrescu.

"Că tot cereți poze cu părul scurt. 2010, luna mai cred", a scris Florin Dumitrescu în dreptul fotografiei.

Peste 13 mii de oamenii au apreciat fotografia publicată de Florin Dumitrescu pe Instagram.

"Dar ne-am obișnuit cu dumneavoastră cu părul lung și vă preferăm așa", "Arătai bine și cu chelie", "Scurt? Cam chel zic eu", "Zic ca parul lung e mult mai ok...", sunt câteva dintre comentariile pe care le-au lăsat urmăritorii.

Chef Florin Dumitrescu a apărut cu părul îndreptat cu placa la Chefi la Cuțite

Chef Florin Dumitrescu, cu părul îndreptat. Scărlătescu: Dacă nu ți se încrețește la loc, ce facem?

În urma unei provocări pierdute, chef Dumitrescu a fost nevoit să-și îndrepte părul la Chefi la Cuțite: „Dacă nu ți se încrețește la loc, ce facem?", a spus chef Scărlătescu nedumerit.

"Trebuie să îți îndrepți părul! Dacă nu se încrețește la loc, ți-l punem pe bigudiuri!", a spus chef Bontea.

Reacția întregii echipe a fost una cu totul și cu totul savuroasă, iar jurații nu s-au putut opri din râs nici măcar în timpul degustărilor: "Zici că ești Narcis!", a spus chef Scărlătescu.

Chef Florin Dumitrescu, DIETA care l-a ajutat să slăbească 10 kg într-o lună: Soția depune efort când mă îmbrățișează

"Toată perioada asta de pandemie și multă muncă m-a făcut să ajung din nou la vreo 90 și ceva de kilograme și mă bate gândul foarte serios să mă reapuc de dieta mea cu varză. Este o idee! Nu am mult, 91 de kilograme, dar văd că soția depune efort când mă îmbrățișează și atunci…", a spus Florin Dumitrescu pe Instagram.

Chef Florin Dumitrescu a vorbit despre ce înseamnă această dietă, după ce a încercat-o prima dată. Astfel ca, regimul constă în trei alimente de bază. Timp de trei zile a mâncat doar varză crudă, urmând ca în celelalte trei zile să consume orez fiert, iar apoi să încheie cu trei zile în care să mănânce doar piept de pui la grătar. În a 10-a zi a dietei trebuie să consumi legume la grătar sau proaspete.

Ce dietă a urmat Florin Dumitrescu

Dieta pe care a urmat-o l-a ajutat să slăbească 10 kilograme într-o lună, dar spune că nu o recomandă nimănui, dat fiind faptul că e destul de drastică. În primele trei zile a mâncat doar varză, următoarele trei zile orez fiert, apoi alte trei zile doar piept de pui la grătar. Din a zecea zi până în cea de-a treizecea a consumat legume.

"În familia mea se mănâncă foarte sănătos şi am vrut să fiu pe aceeaşi lungime de undă cu fetele mele. Am vrut să îmi demonstrez că pot renunţa la alimentele cu care m-am obişnuit, la mâncărurile mai grase, la gustul de unt sau la prăjeli. Să-mi demonstrez că există viaţă şi fără cartofi prăjiţi, burgeri şi deserturi cu multă ciocolată. Deşi m-a ajutat să dau jos câteva kilograme, dieta pe care am urmat-o nu o recomand nimănui", povestea Florin Dumitrescu în urmă cu ceva timp.