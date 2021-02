Chef Florin Dumitrescu, DIETA care l-a ajutat să slăbească 10 kg într-o lună: Soția depune efort când mă îmbrățișează

Chef Florin Dumitrescu se luptă serios cu kilogramele în plus și a dezvăluit că este hotărât să se apuce de dietă, motivul lui fiind unul amuzant.

Nu este pentru prima dată când chef-ul trece prin probleme de greutate, iar în trecut a recurs la o dietă fenomenala cu ajutorul căreia a reușit sa slăbească foarte repede.

"Toată perioada asta de pandemie și multă muncă m-a făcut să ajung din nou la vreo 90 și ceva de kilograme și mă bate gândul foarte serios să mă reapuc de dieta mea cu varză. Este o idee! Nu am mult, 91 de kilograme, dar văd că soția depune efort când mă îmbrățișează și atunci…", a spus Florin Dumitrescu pe Instagram.

Chef Florin Dumitrescu a vorbit despre ce înseamnă această dietă, după ce a încercat-o prima dată. Astfel ca, regimul constă în trei alimente de bază. Timp de trei zile a mâncat doar varză crudă, urmând ca în celelalte trei zile să consume orez fiert, iar apoi să încheie cu trei zile în care să mănânce doar piept de pui la grătar. În a 10-a zi a dietei trebuie să consumi legume la grătar sau proaspete.

Ce dietă a urmat Florin Dumitrescu

Dieta pe care a urmat-o l-a ajutat să slăbească 10 kilograme într-o lună, dar spune că nu o recomandă nimănui, dat fiind faptul că e destul de drastică. În primele trei zile a mâncat doar varză, următoarele trei zile orez fiert, apoi alte trei zile doar piept de pui la grătar. Din a zecea zi până în cea de-a treizecea a consumat legume.

"În familia mea se mănâncă foarte sănătos şi am vrut să fiu pe aceeaşi lungime de undă cu fetele mele. Am vrut să îmi demonstrez că pot renunţa la alimentele cu care m-am obişnuit, la mâncărurile mai grase, la gustul de unt sau la prăjeli. Să-mi demonstrez că există viaţă şi fără cartofi prăjiţi, burgeri şi deserturi cu multă ciocolată. Deşi m-a ajutat să dau jos câteva kilograme, dieta pe care am urmat-o nu o recomand nimănui", povestea Florin Dumitrescu în urmă cu ceva timp.