Florin Cîțu i-a adunat pe scenă pe toți liderii PNL care îl susțin, de față cu Ludovic Orban. Lista completă a susținătorilor

Ludovic Orban se afla în sală, potrivit informațiilor Antena 3, în momentul în care Florin Cîțu i-a chemat pe scenă și i-a prezentat pe toți liderii PNL care au decis să-l susțină pentru cursa internă din partid.

"Noi suntem aici pentru că credem în liberalism. Am arătat că prin investiții poți să dezvolți România. Creșterea economică din acest an va fi de 7.4%. Vă vând un mic secret, noile estimări arată o creștere de aproape 10% a economiei. Suntem împreună pentru că noi credem în liberalism. De multe ori, din anumite motive, uneori electorale, m-am dat la o parte când a fost vorba să facem reforme: am zis că pierdem electorat, mai bine să păstrăm programele PSD de subvenții, ca să nu supărăm pe nimeni. Au venit alegerile și am întâlnit electoratul nostru: oamenii din sectorul privat, din sectorul public, care vor performanță. Acești oameni au plecat de lângă noi, nu s-au dus în altă parte, dar n-au mai venit lângă noi. Pentru acești oameni, cu toate costurile o să-mi asum reformele pe care le-am spus: reforma administrației publice, salarizării publice, pensiilor, companiilor de stat," a spus Florin Cîțu, înainte de a-i invita pe scenă pe toți liderii PNL care îl susțin.

Lista liderilor PNL care îl susțin pe Florin Cîțu

Așadar, din echipa care-l susține pe Florin Cîțu ca șef al Partidului Național Liberal fac parte: Emil Boc, Gheorghe Flutur, Rareș Bogdan, Robert Sighiartău, Hubert Thuma (președinte al PNL Ilfov), Ștefan Stoica (președinte PNL Dolj), Raluca Turcan, Virgil Popescu, Lucian Bode, Ionel Bogdan (președinte PNL Maramureș), Nelu Tătaru (președinte PNL Vaslui), Mircea Fechet (PNL Bacău), Alexandru Muraru (PNL Iași), Alin Nica (președintele PNL Timiș), Alina Gorghiu, Alexandru Nazare, George Lazăr (președinte PNL Neamț), Dan Vîlceanu (președinte PNL Gorj), Adrian Cosma (președinte PNL Satu Mare), Costel Șoptică (președinte PNL Botoșani), Vetuța Stănescu (președinte PNL Hunedoara), Liviu Voiculescu (președinte PNL Olt), Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba, Dragoș Soare (președinte PNL Ialomița), Mara Mareș (președinte TSD), Sebastian Burduja (președinte PNL Sector 1), Monica Anisie (președinte PNL Sector 2), Pavel Popescu (președinte PNL Sector 4), Ciprian Ciucu (președinte PNL Sector 6), viceprimarul Bucureștiului Stelian Bujduveanu.