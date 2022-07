Florin Buicu: Cât costă viața unui om. Tratamentul care poate face diferența între viață și moarte. Își permite sistemul de sănătate să-și trateze pacienții? / video

„Față de momentul 2020, în care aveam o necunoscută în față, o boală despre care nu știam cum se tratează, nu aveam vaccin, la momentul de față, cercetările din domeniu ne-au adus un vaccin, care probabil va fi actualizat pentru noile tulpini, ne-au adus modalități terapeutice noi, care determină o reducere a mortalității, astfel încât să nu mai vedem acele cazuri din ATI cu oameni care nu mai puteau respira. Sistemul de sănătate trebuie să fie pregătit din timp, astfel încât să avem acces la terapiile necesare pentru complicațiile determinate de boală, nu numai pentru infecția cu SARS-CoV-2”, a spus Florin Buicu, vicepreședinte în cadrul Comisiei pentru sănătate și familie din Camera Deputaților.

„Cât costă viața unui om? Este o întrebare retorică. În momentul în care avem o variantă terapeutică, sistemul de sănătate trebuie să fie capabil să ofere șansa pacientului să fie tratat. Alocările financiare sunt necesare atunci când pacientul are nevoie. Repet: Cât costă viața unui om?! Tratamentul cu anticorpi monoclonali poate face diferența între viață și moarte. Își permite sistemul de sănătate să-și trateze pacienții? Eu zic că da. Trebuie să facă acest lucru. Trebuie găsite resursele financiare pentru a se asigura tratamentele”, a conchis Florin Buicu.

Declarațiile au fost făcute în cadrul dezbaterii online „Nimic nu va mai fi la fel vs. Luați din nou prin surprindere-pandemia COVID-19 în 2022”, eveniment organizat de trustul DC News Media Group, din care fac parte DCNews, DCBusiness, DCMedical, ȘtiriDiaspora, DefenseRomânia, Spectacola, Astrosens, DCNewsTV și Radio DCNews.

Pandemia COVID-19, 2022: „Nimic nu va mai fi la fel” vs. „Luați din nou prin surprindere”

„Ce am învățat din pandemie? Păi haideți să încercăm să rememorăm momentele prin care România a trecut și cred că un lucru foarte important este cel legat de percepție. Dacă în februarie-martie 2020, populația României și toată societatea era îngrozită de numărul de 500 de decese pe zi din Lombardia, din Italia, după un an de zile, România asista practic la un număr de aproximativ 600 de decese pe zi. Iată cum la diferență de un an de zile, februarie-martie 2020, respectiv 2021, societatea, dacă în 2020 era afectată auzind de 500 de decese dintr-o anumită zonă, în 2021, aceeași societate românească, care trăia și se confrunta cu 600 de decese pe zi, nu a mai avut aceleași reacții. De ce spun că nu a mai avut aceleași reacții? Pentru că, în mod normal, în fața bolii, în condițiile în care ai un vaccin care să fie valabil, ar fi fost într-un fel obligatoriu ca vaccinarea să fi avut succes, însă doar un procent relativ mic din populație a apelat la cea mai bună metodă de prevenție a îmbolnăvirilor.

Ce am mai învățat din pandemie? Păi am învățat că la un moment dat am transformat tot sistemul de sănătate într-un sistem care trata doar COVID, în condițiile în care pacienții cu boli cronice nu au mai avut acces la servicii medicale. Trebuie să învățăm din aceste lucruri și trebuie să fim pregătiți ca indiferent de ceea ce se întâmplă, pacienții aceștia să aibă acces în primul și primul rând acces la servicii medicale. Pandemia și această infecție COVID trebuie să le tratăm, trebuie să luăm toate măsurile necesare de prevenție și de tratament, dar nu trebuie să uităm și de celelalte patologii.

Din perspectiva medicului de sănătate publică, consider că este important ca pentru patologiile care au modalități de prevenție, vaccinarea să fie primul lucru la care să ne gândim și să îl promovăm ca specialiști ai sănătății. Măsurile pe care le luăm trebuie să fie comunicate populației, astfel încât populația nu să fie neapărat obligată, ci populația să înțeleagă beneficiile acestor metode preventive. Ce trebuie să mai învățăm? Trebuie să învățăm că sănătatea este și trebuie să fie o prioritate. Și să mai învățăm un lucru, aceste comunicări pe care le fac către populație trebuie să fie făcute de către profesioniști în care societatea să aibă încredere”, a spus Florin Buicu.

