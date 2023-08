Florin Petre, primarul din Crevedia, dă vina pe patronul Flagas pentru tragedia din comună. El nu știa nimic. Supărat pe jurnaliști, a fugit din fața camerelor: "Acum o daţi în condamnări"

"Știam că a fost închisă staţia GPL. Nu este în competenţa primăriei să verifice. Din moment că nu am primit nicio sesizare... Nu a venit nimic scris la primărie. Puteţi să îi întrebaţi pe cei care sunt afectaţi. Cei care au fosta afectați sunt vecinii care locuiesc lângă acest GPL. Puteţi să îi întrebaţi dacă vreunul a făcut vreo sesizare sau dacă mi-au adus la cunoştinţă. Nu s-au făcut sesizări la Primărie, nu s-a ştiut. Dacă s-a făcut la Poliţie, trebuie verificat acolo", a spus Florin Petre.

"Am trecut pe acolo poate de două ori pe săptămână. Nu am văzut nimic - poarta închisă şi atât", a mai spus primarul.

"Patronul firmei este responsabil"

"Patronul firmei este responsabil. Noi am fost înştiinţaţi că s-a oprit acea activitate. Am văzut cu ochii noştri că uşa este închisă şi că nu mai circulă nimeni. Eu am văzut parcată o cisternă, la poartă, din când în când. Mai mult decât atât, avem un băiat care lucrează şofer şi am crezut că este a dânsului, că stă vizavi" a spus Florin Petre.

"Acum o daţi în condamnări"

Întrebat dacă este adevărat că prin zona în care se află fosta staţie trece o conductă de gaz şi că, din acest motiv, Flagas nu ar fi avut voie să construiască o clădire acolo, acesta a spus:

"O conductă de gaz stradală, alta nu cred că există. A depus o cerere de construcție la primărie, s-a eliberat un certificat de urbanism cu anumite avize. Toate avizele au fost luate. Totul este în regulă în legătură cu construcția şi totul a fost în regulă până în 2020, când primăria şi celelalte instituţii au primit înştiinţare că s-a închis activitatea. Cei de la ISU sunt singurii în măsură să verifice. Dacă făceau o sesizare cei de la ISU către Poliţie, să verifice din când în când dacă acea staţie mai funcţionează, ar fi fost ok", a declarat primarul din Crevedia.

Acesta a mai declarat că nu s-ar fi aflat la primărie în 2020, când s-a trimis această înştiinţare, deşi era acolo încă din 2016, când a și primit o condamnare la închisoare. Reamintindu-i-se acest aspect, primarul "s-a supărat" și a plecat din fața presei, spunând: "Acum o daţi în condamnări. O zi bună!

Vezi și: Petre Florin ar fi fost condamnat la închisoare. Primarul din Crevedia nu a vrut să ne răspundă la întrebare pentru a lămuri subiectul

Corneliu Ștefan, președintele CJ Dâmbovița, declarații după tragedia din Crevedia: "Vom renova toate casele"

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News