Finanțare pentru micii fermieri. Cum poți primi 50.000 de euro de la Guvern

Românii pot beneficia, începând de la sfârșitul acestui an, de o finanțare de 50.000 de euro, sprijin acordat din fonduri europene, prin intermediul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR). Intervenția face parte din noul plan strategic implementat de Ministerul Agriculturii și urmează să fie lansată în luna noiembrie, conform calendarului publicat de autoritățile oficiale.

Finanțare de la AFIR

Bugetul total al acestei intervenții este de 107 milioane de euro, astfel că peste 2.000 de mici fermieri se vor putea bucura de această finanțare. Potrivit Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, această intervenție înlocuiește, practic, submăsura 6.3 din vechiul PNDR, prin care se puteau accesa 15.000 de euro/fermă. În acest context, sprijinul este mai consistent, de 50.000 de euro, însă micii fermieri vor trebui să asigure o parte de cofinanțare, în procent de 15% din valoarea proiectului. Mai exact, la un sprijin de 50.000 de euro, fermierii trebuie să scoată 7.500 de euro din propriul buzunar.

Ghidul solicitantului încă nu a fost publicat, însă specialiștii îi sfătuiesc pe micii fermieri să înceapă să-și pregătească din timp proiectele. Asta presupune verificarea documentației, înființarea unei forme de organizare cum ar fi PFA, II sau IF și declararea terenurilor la APIA prin acea formă de organizare nou înființată. Proiectele nu se pot depune pe persoană fizică.

Primele vizate în cadrul acestei intervenții sunt exploatațiile agricole cu o dimensiune economică între 4.000 SO și 11.999 SO sunt fermele mici. În situația exploatațiilor zootehnice de creștere a animalelor din rasele autohtone sunt eligibile exploatațiile cu dimensiunea economică de minimum 2.000 SO.

