Fiica prim-ministrei din Bangladesh este acuzată de nepotisme. A fost numită într-o funcţie înaltă la OMS

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a desemnat-o miercuri director regional pentru Asia de Sud-Est pe Saima Wazed, în vârstă de 49 de ani; aceasta este fiica şefei guvernului din Bangladesh, Sheikh Hasina, însă a respins acuzaţiile de nepotism.



Wazed, în vârstă de 49 de ani, a fost acuzată că s-a folosit de influenţa mamei sale pentru a obţine postul din cadrul OMS, pentru o regiune care cuprinde 11 ţări şi în care trăieşte un sfert din populaţia lumii.



Imediat după numire, ea a difuzat în reţeaua X un mesaj în care afirmă că este "nerăbdătoare să construiască o Asie de Sud-Est mai sănătoasă".



Revista ştiinţifică britanică The Lancet apreciază că funcţia obţinută de Wazed este "una din cele mai importante în domeniul sănătăţii mondiale, mai ales în vremuri de criză". Aceeaşi publicaţie scria în septembrie că există "întrebări legate de transparenţă şi nepotism" în legătură cu candidatura fiicei prim-ministrului Bangladeshului şi că alte ţări au propus candidaţi foarte bine calificaţi şi cu experienţă, medici sau deţinători ai unui doctorat, sau chiar având ambele calificări.



Wazed are pe X un profil numit @drSaimaWazed, care se referă probabil - consideră The Lancet - la un doctorat onorific decernat anul acesta de o universitate din Bangladesh numită după bunicul ei, conducătorul fondator al ţării.



Dosarul de candidatură prezentat de ea arată că are o diplomă de studii superioare de psihologie şcolară la Universitatea Barry din statul american Florida, unde este doctorand.



Decizia prin care a fost preferată celorlalţi candidaţi a fost luată miercuri, în India, prin vot secret. Wazed a câştigat în detrimentul profesorului Shambu Acharya, în vârstă de 65 de ani, de la Universitatea din Washington, specialist în domeniul sănătăţii mondiale cu peste 30 de ani de experienţă în posturi de conducere în cadrul OMS.



Numirea urmează să fie aprobată de consiliul de administraţie al OMS în ianuarie anul viitor.



Wazed a negat vehement luna trecută orice nepotism, subliniind că a fost numită consilier principal în Bangladesh pentru planul strategic în domeniul sănătăţii mintale. Într-un comunicat difuzat în octombrie, ea susţinea că "estomparea evidentă şi intenţionată a experienţei mele şi reducerea rezultată din asta la statutul de simplă fiică a mamei mele înseamnă sexism şi trebuie condamnată ca atare".



Ea şi-a însoţit mama la mai multe evenimente diplomatice la înalt nivel, cum ar fi summiturile G20 de la New Delhi şi BRICS din Africa de Sud sau la Adunarea Generală a ONU.



Hasina este la putere în Bangladesh de 15 ani, timp în care ţara a înregistrat o creştere economică rapidă; guvernul pe care îl conduce este însă acuzat de corupţie şi nerespectarea drepturilor omului. Susţinătorii ei o consideră pe fiica sa o posibilă succesoare. Următoarele alegeri generale din Bangladesh vor avea loc peste trei luni, conform Agerpres.

