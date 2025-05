Feministele sunt supărate că nu iau parte la alegerea noului Suveran Pontif. Pe cine propun să devină femeie-Papă / foto

Fum negru s-a ridicat din coșul de pe Capela Sixtină joi, semnalând faptul că în conclav nu au ales încă un nou papă care să conducă Biserica Romano-Catolică, scrie Reuters.

Mii de credincioși s-au adunat în Piața Sfântul Petru pentru a aștepta apariția fumului care iese din hornul de pe acoperișul capelei, lucru care s-a întâmplat puțin înainte de prânz (ora 10:00 GMT), marcând sfârșitul sesiunii de vot de dimineață, când au loc două tururi de scrutin.

Cei 133 de cardinali cu vârste sub 80 de ani au început miercuri procesul extrem de ritualizat și secret, fiind izolați complet pentru a alege un succesor al regretatului Papă Francisc. Aceștia își ard buletinele de vot și le amestecă cu substanțe chimice pentru a indica rezultatul procesului – fumul negru înseamnă că nu s-a ales încă un papă, iar fumul alb anunță alegerea unui nou pontif.

Cardinalii au avut o primă rundă de vot fără rezultat miercuri seară. O altă rundă are loc joi după-amiază, iar semnale de fum ar putea apărea începând cu ora 17:30 (15:30 GMT).

Cu doar câteva ore înainte ca „prinții” Bisericii Catolice să se adune în Capela Sixtină pentru a alege un nou papă, membre ale organizației Women's Ordination Conference au aprins torțe cu fum roz pe un deal din apropierea Vaticanului. Acesta a fost modul lor de a protesta față de inegalitatea de gen prezentă în Biserică, potrivit France24.

„În timp ce lumea așteaptă fum alb sau negru, fumul nostru roz este un semnal că femeile ar trebui incluse în toate aspectele vieții Bisericii”, a declarat Kate McElwee, directoarea executivă a Women’s Ordination Conference.

„Locul unei femei este în conclav”, a adăugat ea.

Protestatarele au purtat o listă cu posibile candidate femei pentru funcția de papă, listă care o includea pe fosta președintă a Irlandei, Mary McAleese.

Groups campaigning for the ordination of women priests let off Pink smoke on a hill over St Peter’s Square - to symbolise women’s exclusion from conclave



They’ve a list of potential female Papabile - including former Irish President Mary McAleese pic.twitter.com/zgHLYegpis