"Fata asta nu are ce căuta la ştiri". Andreea Marin, probleme în carieră din cauza frumuseții: Lucrul ăsta m-a incomodat

"Nu o să mă plâng acum de ceea ce mi-a dăruit Dumnezeu, dar eu nu aş numi-o frumuseţe. Eu am fost întotdeauna o fată oacheşă aşa, cu ochii vii şi asta nu aş numi-o neapărat frumuseţe, ci mai de grabă carisma. Nu consider că sunt o frumuseţe, am multe defecte, dar consider că nu trec neobservat, ceea ce poate fi mai mult decât frumuseţea de catalog, uneori. Pentru această muncă a noastră în faţa camerei, în faţa ecranelor, cred că este un mare avantaj.

Pe de altă parte, a existat un singur moment în care lucrul ăsta m-a incomodat. Eram la ştiri, pe la începuturi, eram un copil şi păream mică. Aveam o față dulce, trăsăturile erau dulci. Prezentam ştirile de seară, principalul program de ştiri al Televiziunii Naţionale şi, uneori, ştirile erau dure şi eu aveam această fată dulce. Cineva din forul superior al TVR de atunci am aflat că s-ar fi exprimat în felul următor: "Fata asta nu are ce căuta la ştiri. Este prea oacheşă, este prea dulce. Ştirile alea trebuie să fie mai serioase aşa". Noroc că nimeni nu a ascultat această părere şi treaba a mers în continuare. Ştiu să exprim şi o veste tristă şi o veste bună", a mărturisit Andreea Marin, într-un interviu pentru Spectacola.

Andreea Marin și-a început cariera la TVR Iași, la vârsta de 19 ani, cu emisiunea "Țara lui Piticot". Vedeta s-a mutat la București și a continuat ca editor și prezentator al principalului jurnal de știri, iar apoi ca realizator si director de programe al emisiunii "Surprize surprize". De asemenea, a fost moderator și director de program al emisiunii "Prețuiește viața", care a fost difuzată în fiecare duminică seara, la TVR 1, din 2013, cu pauză în anii 2014 şi 2015, până în 2016. Timp de doi ani consecutiv, a fost reporter special al TVR la ceremonia acordării premiilor Academiei Americane de film Oscar, Los Angeles (1998 – 1999).

Vezi și: "Eram într-un moment greu sufleteşte din viaţă". Cum a decis Andreea Marin să plece pe Kilimanjaro: Nu a fost deloc ușor

Interviul integral, în materialul video de mai jos:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News