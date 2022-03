Familii întregi de ucraineni, ucise de soldații ruși. Polina, clasa a IV-a, împușcată alături de părinții și frații ei. Sofia, ucisă la 6 ani alături de fratele ei de o lună - FOTO în articol

Scene de groază în Ucraina. Familii întregi, cu copii, au fost ucise în aceste zile de soldații ruși. Mulți dintre ei nu au mai avut nicio șansă, deși erau pașnici, nu aveau arme și încercau doar să se adăpostească pentru a-și salva viața. Unii dintre ei nu au reușit. Potrivit datelor instituțiilor ucrainene, o fetiță de șapte ani a fost ucisă într-un atac asupra unei grădinițe, zece membri ai comunității grecești ucrainene au fost uciși în urma bombardării satelor lor din sudul țării și există multe victime în Kiev. Zeci de morți au murit și urma bombardării masive a orașului ucrainean Harkov.

Alisa Hlans a fost una dintre cele șase persoane ucise când grădinița ei a fost bombardată în a doua zi a invaziei ruse, vineri, în micul oraș Akhtyrka, la o oră de granița de nord-est a Ucrainei.



Alisa era la trei luni distanță de a opta aniversare. Ea a fost rănită grav, a declarat procurorul general al Ucrainei. Irina Venediktova. Fata a murit sâmbătă la spital.

Potrivit oficialilor din Ucraina, mai mulți copii au fost uciși de către forțele ruse, inclusiv o fată pe nume Polina, care era în clasa a VI-a la o școală primară din Kiev. Fratele și sora Polinei au fost duși la spital. Sora ei a fost dusă la terapie intensivă, iar fratele ei a fost dus la un spital separat pentru copii. Cazul Polinei a fost relatat de Vladimir Bondarenko, viceprimar al orașului Kiev.

"O chema Polina. Ea a studiat în clasa a IV-a a școlii nr. 24 Kiev. În această dimineață, pe Teligi, ea și părinții ei au fost împușcați de DRG rus.", a scris acesta pe pagina sa de Facebook, postând și fotografia fetei.

Un băiat a fost ucis într-un atac cu obuze asupra unui bloc de apartamente din nord-estul Ucrainei, în a doua zi a invaziei ruse. Explozia a incendiat mai multe apartamente din Chuguev, un oraș mic din afara Harkov, al doilea oraș ca mărime al Ucrainei.



Cinci membri ai aceleiași familii au murit în sudul Ucrainei în prima zi de război, în timp ce trupele ruse înaintau spre Herson din Crimeea. Şeful poliţiei de patrulare a Ucrainei, Evgheni Jukov, a raportat despre bombardamente.



Circumstanțele morților sunt necunoscute, dar familia ar fi încercat să scape de ruși cu două mașini, când au fost nimeriți de bombardamente în apropiere de Nova Kakhovka, lângă Herson.

Capul familiei, Oleg Fedko, a decis să-și mute familia din această zonă, dar el însuși era de serviciu în Herson și nu putea pleca. Tatăl său a venit în ajutor, iar familia a plecat în două mașini. Au avut cu ei doi copii, Sofia, în vârstă de 6 ani și Ivan, care avea o lună și jumătate. Moartea familiei a fost anunțată pe Twitter.





Sâmbătă, premierul grec Kyriakos Mitsotakis și-a exprimat condoleanțe și furia pentru moartea a zece civili de origine greacă într-un raid aerian rusesc lângă Mariopol. Bombardamentele au vizat așezarea de tip urban Sartana din vecinătatea Mariopolului și satul Bugas, la 65 km est de acest oraș.

Bugas village (Donetsk region) after the shelling ✅Verified Video #UkraineRussiaConflict #Ukraine #Russia pic.twitter.com/7hTT52WW2W

Moartea etnicilor greci a provocat indignare în masă în Grecia, care a fost exprimată la nivel diplomatic. Ambasada Rusiei la Atena a dat vina pe armata ucraineană, spunând că Rusia desfășoară o „operațiune specială” în Ucraina care viza doar instalații și unități militare.

Numărul victimelor civile în Ucraina ca urmare a invaziei ruse crește în fiecare zi. Cel puțin 102 civili, inclusiv șapte copii, au fost uciși în ultimele cinci zile, potrivit ONU, dar cifrele ar putea fi mult mai mari, a declarat Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Michelle Bachelet, pe 28 februarie, transmite serviciul rus al BBC.

„Majoritatea oamenilor au fost uciși de arme de suprafață, inclusiv lovituri aeriene și artilerie grea și lansatoare de rachete multiple”, a spus Bachelet, vorbind în fața Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU.



Ambasadorul ucrainean la Geneva, Yevgenia Filipenko, spunea că peste 350 de persoane, inclusiv 16 copii, au fost ucise în cele cinci zile de la începutul invaziei, potrivit autorităților ucrainene. În prezent, nu este posibil să se confirme exact numărul de victime deoarece este vorba despre un război.

Peste jumătate de milion de oameni au fugit luni din Ucraina, mai mult de jumătate dintre ei au fugit în Polonia, potrivit ONU. Filippo Grandi, șeful Națiunilor Unite pentru refugiați, a scris despre acest lucru pe Twitter.

