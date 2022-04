Familia, bomba și Israelul. Niște americani au plecat cu o bombă drept suvenir

O familie de americani a provocat panică, având la ei o bombă pe principalul aeroport internațional al Israelului, Ben Gurion din Ierusalim. Aceștia au prezentat un obuz de artilerie neexplodat la un control de securitate.

Ei au luat muniția într-o vizită pe Înălțimile Golan, ocupate de Israel, loc de războaie între Israel și Siria, potrivit autorităților. Înregistrările video de pe rețelele de socializare au arătat oameni care fugeau de la controlul de securitate, panicați.

Familiei i s-a permis să se îmbarce în avion, după ce membrii familiei au fost interogați de securitate, care le-a permis să plece.

Israelul a capturat cea mai mare parte a Înălțimilor Golan din Siria în timpul Războiului de șase zile din 1967, iar rămășițele ale conflictului pot fi găsite încă în zonă.

Site-ul de știri YNet din Israel a transmis că în incidentul de joi seară un membru al familiei a scos proiectilul din rucsac și a întrebat un oficial de securitate dacă ar putea fi pus într-o valiză pentru a-l lua acasă.

Oficialul a ordonat eliberarea din imediata a perimetrului, dar un alt pasager care a auzit greșit ordinul a început să strige „teroriști care împușcă”, declanșând panică în masă.

Videoclipul postat pe rețelele sociale de radiodifuzorul public israelian Kan a arătat zeci de oameni strigând și fugind din zona de check-in, alții ghemuiți sau întinși pe podea în confuzie.

