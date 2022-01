Răzvan Dumitrescu i-a prezentat ministrului Energiei, Virgil Popescu, un mesaj primit de la un cetăţean referitor la o sesizare făcută la ANRE pentru o factură greşită la energie.

“Referitor la facturile crescute la energie şi cum îşi face datoria ANRE, vă expun o situaţie ciudată: am primit factura mărită pe 30 octombrie, fără să mi se aplice plafonul la preţ. S-a efectuat o sesizare la firma respectivă, răspunsul clasic e că nu au pus la punct sistemele informatice. Am făcut, în baza răspunsului dar de furnizor, o sesizare la ANRE în care le expun problema şi le cer ajutorul. Bineînţeles că au trecut cele 30 de zile şi nu am primit nicio soluţionare. Ba mai mult, primesc un mail de la care mi se spune că trebuie să le ataşez documentul prin care am efectuat sesizarea la firma de energie. Le explic că nu am document, pentru că am efectuat o sesizare telefonică la care am primit un număr de sesizare la telefon, iar ANRE nu ţine cont de asta”, a relatat Răzvan Dumitrescu.

“Exemplu mai concludent decât l-aţi dat dumneavoastră, că ANRE îşi bate joc şi de cetăţeni, iar în momentul în care un furnizor recunoaşte că a emis factura fără să aplice discountul şi plafonarea că nu a pus la punct sistemul informatic. Păi nu emiţi factura dacă nu l-ai pus la punct. E culpa ta, nu invoci propria culpă ca să încasezi nişte bani nemeritaţi în plus. Aşa ceva... nu credeam că poate fi un asemenea caz. E strigător la cer!”, a fost reacţia ministrului Energiei, Virgil Popescu.

