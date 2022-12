Faceţi o cură cu polen şi o să vi se facă dor de doctorul de familie!

„Compoziția polenului variază în funcție de plantele de la care provine, fiind bogat în proteine, cu o medie de 25% (comparabil cu conținutul de proteine din carne), conține toți aminoacizii esențiali (cei care nu pot fi sintetizați de organism); zaharuri în medie 15% (în cea mai mare parte glucoză și levuloză), lipide în cantități mici, intre 2-15%”, explică dr. Iulia Vlad, medic specialist medicină de familie, competenţă apifitoterapie şi acupunctură.

Mâncaţi polen!

„Polenul conține vitamine liposolubile: vitamina A (în concentrație de 20 de ori mai mare decât în rădăcina de morcov), care protejează corneea, vitamina D (polenul favorizează mecanismele de formare a vitaminei D prin expunerea la lumina soarelui), vitamina E (care ajută la tratarea disfuncțiilor aparatului reproducător feminin și masculin, având și efecte antioxidante) și vitamina F (care este un amestec de 3 acizi grași nesaturați).

Vitaminele hidrosolubile conținute în polen (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B8, B9, B12) susțin echilibrul sistemului nervos, reglează metabolismul și hematopoieza, vitamina C este indispensabilă sintezei colagenului, bunei funcționări a glandelor endocrine și a imunității.

Vitamina P (rutina) protejează țesuturile vasculare și ajută în situațiile de fragilitate capilară, ajută la refacerea neuronilor dupa accident vascular cerebral, susține capacitatea de memorare și stimulează activitatea celulelor care sintetizează țesutul osos. Vitamina K se găsește în cantități mici în polen, dar este conținută în cantități mari în păstură; această vitamină se formează în mod normal în intestin dacă microbiomul intestinal este echilibrat și ajută la coagularea sângelui.

De asemenea, polenul conține flavonoide cu acțiune antioxidantă și estrogenică slabă, precum și fitosteroli, care diminuează absorbția colesterolului, inhibă proliferarea celulară și activitatea virală.

Polenul conține în medie 3% minerale și oligoelemente, în special potasiu, magneziu, calciu, siliciu, fosfor, mangan, sulf, cupru, fier, cobalt, zinc, iod, crom, seleniu, nichel, având o acțiune remineralizantă, fiind de mare ajutor în caz de osteoporoză, după cum se arată în revista Nature. În cazul polenului de măceș, raportul dintre potasiu și sodiu este de 14 la 2, care este util în reglarea tensiunii arteriale. Datorită conținutului ridicat de potasiu în raport cu sodiul, precum și a altor proprietăți, polenul se încadrează la alimentele alcalinizante.

În polen se regăsesc peste 100 de enzime si coenzime implicate în reacții chimice indispensabile mecanismelor ce se produc la nivel celular. Hormonii conținuți în polen sunt utili pentru ambele sexe: estrogen, testosteron, progesteron, androstendion, DHEA și cortizol, ajutând și în caz de tulburări de fertilitate.

Menţine sănătatea intestinelor

Polenul crud are un efect de reglare a microbiomului tubului digestiv, începând de la nivelul cavității bucale până la intestinul gros. Mestecarea timp îndelungat a polenului crud ajută la dispariția mirosului neplăcut al gurii și la reducerea incidenței apariției cariilor. Prin menținerea unei microbiote intestinale normale, este favorizată secreția de către aceste microorganisme benefice aflate la nivelul intestinului a mai multor vitamine din grupa B, inclusiv B12, și a vitaminei K.

Antidepresiv natural

Administrarea polenului crud este utilă atât pentru menținerea unei stări optime de sănătate, cât și pentru ameliorarea anumitor afecțiuni. Polenul crește vitalitatea generală; este util în caz de anorexie; are o acțiune tonic afrodisiacă mai ales în cazul bărbaților; reglează tranzitul intestinal, având ușor efect laxativ; are acțiune antidepresivă, prin conținutul bogat în aminoacizi care favorizeză secreția de endorfine; are efect de reducere a stării de oboseală, prin detoxifieerea celulaă datorită prezenței enzimelor. Are un efect tonic, protector hepatic și antitoxic, reduce efectele adverse care apar în cazul chimioterapiei sau a altor medicamente cu efect secundar hepatotoxic.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News