F1: Accident imediat după startul MP al Marii Britanii, mai mulți piloți au fost implicați / VIDEO

Marele Premiu al Marii Britanii, a zecea etapă a Campionatului Mondial de Formula 1, a fost întrerupt duminică aproape imediat după start din cauza unei accident care a implicat mai mulţi piloţi, informează AFP. Potrivit primelor imagini, în apropierea primului viraj, monoposturile lui Pierre Gasly (AlphaTauri), George Russell (Mercedes) şi Zhou Guanyu (Alfa Romeo) au intrat în contact.



Monopostul lui Zhou Guanyu s-a întors pentru a-şi termina cursa de cealaltă parte a barierelor de siguranţă, lovindu-se de gardurile care separă pista de spectatori. Thailandezul Alexander Albon (Williams) şi francezul Esteban Ocon (Alpine) au fost şi ei implicaţi indirect în accident, maşina Williams lovindu-se de bariere când încerca să încetinească.

Potrivit informaţiilor Federaţiei internaţionale de automobilism (FIA), "echipele de urgenţă au intervenit imediat şi piloţii maşinii 23 (Albon) şi maşinii 24 (Zhou) au fost conduşi la centrul medical".



"Cei doi piloţi erau conştienţi şi vor fi evaluaţi la centrul medical", a indicat FIA. După accident, ceilalţi piloţi s-au întors la standuri. Cursa s-a reluat cu puţin înainte de 18:00 (ora României).

