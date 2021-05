Expoziţie eveniment la Parlament. Oana Bulai (PSD): Vă invit să descoperiți Neamțul, colțul nostru de Rai!

Evenimentul a fost organizat de Comisia parlamentară pentru relația cu UNESCO în parteneriat cu Consiliul Județean Neamț și Centrul pentru Cultură și Artă „Carmen Saeculare” din Neamț, la propunerea deputatului PSD Neamț, Oana Bulai, membră a comisiei.

„Sunt nespus de fericită că am putut organiza acest eveniment la Parlament chiar și într-o perioadă atât de dificilă. (...) Evenimentul de azi are rolul de a contribui la promovarea județului Neamț, a obiectivelor turistice, a tradițiilor si obiceiurilor populare. El vine în sprijinul eforturilor pe care Consiliul Județean Neamț le face pentru promovarea turismului încă din 2016. Județul nostru este de o frumusețe deosebită, iar el merită să fie promovat așa cum trebuie. (...) Am fost mereu de părere că, înainte de a vizita alte țări și alte orașe din străinătate, de a căuta zone din afară țării pentru a ne petrece vacanța, ar fi bine să ne cunoaștem țara pe cât mai bine posibil. Pentru că sunt în România multe locuri minunate, județe și orașe care chiar merită vizitate si apreciate”, a declarat deputatul PSD Oana Bulai în cadrul evenimentului.

Invitaţie din partea parlamentarului social-democrat

Deputatul social-democrat a adresat tuturor românilor invitația de a vizita Neamțul și de a descoperi frumusețile pe care județul le are.

„Evenimentul de azi este doar un preambul pentru ceea ce puteți vedea în județul Neamț. Vă invit pe toți să descoperiți Neamțul, colțul nostru de Rai! Vă invit pe fiecare dintre voi la noi „acasă”!”, a mai spus Oana Bulai.

Expoziția organizată la Parlament este parte dintr-un proiect mai amplu ce își propune să marcheze 65 de ani de prezență a României în UNESCO. Evenimentul de marți, 11 mai, a avut în centrul său peisajul cultural-monahal Vânători – Neamț. De altfel, peisajul cultural-monahal Vânători-Neamț este în curs de acreditare pentru a intra în patrimoniul UNESCO. La expoziția de la Parlament au fost organizate ateliere meșteșugărești, iar cei prezenți s-au putut bucura și de momente artistice susţinute de dansatorii şi orchestra Ansamblului folcloric "Floricică de la munte" și grupul vocal nemţean "Sânzienele".