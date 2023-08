Expert antidrog, după cazul Gheboasă: Să nu speriem părinții la maximum, să facem campanii reale!

„Intr-o societate de consum deja traper-ul Gheboasa are un efect major asupra muzicii de masa, a televiziunilor. Cu "complicitatea" mass media pentru ca este stire de rating, toti "specialistii" si-au dat cu pararea mai mult sau mai putin aveniti.

Nu am inteles de ce niscavai dornici de imagine personala au asimilat momentul "delicat" ca mesaj cu consumul de droguri si nici de ce unii jurnalisti au dus spre aceasta zona ideea!!!

Se creeaza un fel de revolutie hipiota prin acest mod de abordare. Succesul tanarului Gabriel Garis este deja asigurat prin campania media. Nu am sa dau exemple similare de artisti trecute cu vederea, dar am sa zic ca melodia "deranjanta urechilor pudice" exista de peste 1 an, are peste 14 milioane de viziualizari si nu a aparut la UNTOLD. Si ce sa vezi, nu este cenzurata pe youtube...!

Imi permit sa rog si nu sa sugerez sau sa recomand mass-media, nu mai promovati ideile unora in antidrog ce nu inteleg conceptul, prevenirea, alternativele la consum. Sa nu speriem parintii la maximum, sa facem campanii reale”, a transmis Lazăr Gigel.

