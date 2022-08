Un român își relatează experiența cu o linie low-cost: ”Copiii dormeau efectiv pe jos, iar vârstnicii nu mai aveau putere să stea în picioare”

Un român s-a arătat dezamăgit de experiența avută cu o linie aeriană low-cost, precizând că unele persoane au rămas blocate pe aeroport.

”Am trăit o experiență nasoală zburând cu Wizz Air. Poate presa ar putea scrie despre bătaia de joc pe care aceștia o fac fata de clienții lor. Zborul cu numărul W63406 din 17.08.2022 din Cluj-Napoca, cu destinația Barcelona a aterizat în Valencia, din cauza condițiilor de furtună din Barcelona.

Echipajul din avion ne-a ținut încă o oră în avion după aterizare și ne-au spus în mod repetat ca Wizz Air promite că ne va asigura transferul în Barcelona în cel mai scurt timp posibil, doar să avem răbdare.

Am fost apoi direcționați înăuntrul aeroportului din Valencia, unde ni s-a spus să așteptăm să fim direcționați. Toți pasagerii am așteptat să primim vreo informare cu privire la transfer, sau măcar o soluție temporară (cazare și masă). Copiii dormeau efectiv pe jos, iar vârstnicii nu mai aveau putere să stea în picioare”, scrie românul.

”Nu toți își permit 500 de euro în plus”

Românul a relatat pe larg experiența avută și a precizat că unele persoane nu și-au permis să plătească un zbor spre destinația inițială, cea corectă, de altfel, pentru că ”nu toți își permit 500 de euro în plus”.

”Spre zorii zilei, lumea a început să plece pe rând spre Barcelona, cu taxiuri care costau și 500 de euro. Eu și soția mea am plecat alături de alți 4 pasageri, plătind împreuna 480 de euro unui șofer de taxi. De prima noapte de cazare (deja plătită) nu am mai beneficiat. În concluzie, mie și soției ne-au cauzat 125 de euro dauna pentru cazare, 160 de euro cheltuiala noastră cu transferul, nu mai vorbesc de timp, nervi și umilința pe care am simțit-o.

Probabil chiar si acum sunt oameni care nu au putut pleca din Valencia din diferite considerente precum banii. Nu toți își permit 500 de euro în plus doar pentru nesimțirea celor de la Wizz Air”, a povestit Vlad Marc, românul păgubit, conform cancan.ro.

Unul din trei zboruri de pe Otopeni a avut întârzieri în ultimele 7 zile

Aproape 36 % din zborurile operate pe Aeroportul "Henri Coandă" în ultima săptămână au avut întârzieri mai mari de 30 de minute. Potrivit datelor Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti, în intervalul 11-18 august pe aeroportul în cauză au avut loc întârzieri mai mari de 30 de minute - 839 de zboruri, fie la aterizare, fie la decolare.

Sunt cu 95 de zboruri întârziate mai multe decât săptămâna anterioară. În intervalul menţionat au fost operate în total 2.333 de zboruri. Aproape jumătate dintre cursele care au avut astfel de probleme au avut drept cauză întârzierea sau rotaţia echipajelor sau a aeronavelor.

Cele mai multe zboruri întârziate au fost la compania Wizz Air, urmate în ordine, de Ryan Air, TAROM şi Blue Air, scrie Rador.

Evitaţi combinaţiile de călătorii

"Să nu mai facă pasagerii combinaţii de două călătorii pentru a ajunge la destinaţie. Să îşi ia mai degrabă zbor cu escală, ca să fie responsabiltatea companiei să îi ducă la destinaţie. Sunt provideri de servicii aeriene care îi lasă pe pasageri să schimbe aeroportul, efectiv îşi emit două bilete. Dacă vrei Bucureşti - Seviila, nu găseşti zboruri directe, atunci sistemul va face o combinaţie de două zboruri low-cost, fiind chiar necesară schimbarea aeroportului. Dacă apare o întârziere minimă, nu mai prinzi al doilea avion. Nimeni nu mai are responsabilitate aici. Prima companie are responsabilitatea să te aducă cu mai puţin de trei ore întârziere, iar a doua companie zboară la timp. Aşa că pasagerul rămâne abandonat şi pe propriul risc. Trebuie să învăţăm să lucrăm cu instrumentele astea. E mai important să ajungem la destinaţie, decât să scoatem sub orice formă mai ieftin. Mai scump devine mai ieftin aşa. Pentru că dacă vom calcula cât cheltuie pasagerii ca să acopere toate inconvenientele care apar din cauza unei întârzieri sau a necunoaşterii informaţiilor cum trebuie folosite, sunt mii de euro de fiecare, bani care nu ar fi daţi pe un bilet direct, dar ceva mai scump decât la low-cost", a mai precizat CEO-ul Flight Claim.

