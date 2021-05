Expediție încheiată pentru alpinistul Horia Colibășanu: „Riscurile sunt nejustificat de mari”

Alpinistul timișorean Horia Colibășanu a pus capăt tentativei de a deschide o nouă rută, în premieră mondială, pe vârful Dhaulgiri din Munții Himalaya. Expediția a luat sfârșit după ce, în noaptea de duminică (9/10 mai), o avalanșă l-a surprins în cort și l-a îngropat sub un strat de zăpadă de peste un metru. A fost o cursă contra-cronometru pentru supraviețuire.

Horia Colibășanu, împreună cu Marius Gane și Peter Hámor au încercat să deschidă, în premieră mondială, o nouă rută pe creasta nord-vestică a muntelui Dhaulgiri. Însă, în noaptea de duminică, o avalanșă care a durat câteva zeci de secunde i-a surprins în cort și i-a îngropat sub un strat de mai bine de un metru de zăpadă.

Cursa contra-cronometru pentru supraviețuire a fost câștigată de cei trei alpiniști. Aceștia au ajuns marți în Tabăra de Bază a muntelui Dhaulgiri, din Nepal.

„Nu ni s-a mai întâmplat vreodată să vină avalanșa din lateral. La un moment dat probabil zăpada a căzut peste peretele de gheață care ne proteja. Ne-a strivit pur și simplu înăuntru. Am încercat să opunem rezistență ca să păstrăm un mic buzunar de aer în jurul gurii. (…) S-a oprit avalanșa. Era complet întuneric și, deși eram toți trei în același cort, nu i-am mai auzit pe colegii mei. S-a făcut liniște. Tot ce am putut să fac a fost să caut cât de repede briceagul în buzunarul de la piept. Știam că aceasta e procedura în caz de avalanșă peste cort. Dacă nu tai pânza, nu ai cum să ieși. Simțeam că se termină aerul. Am scos briceagul, am tăiat cortul. A trebuit să împing prin acel metru de zăpadă ca să ies afară. Eram foarte încărcat cu adrenalină. Am reușit să ies cu o mână în față, mâna cu briceagul, (…) să respir”, transmite Horia Colibășanu pe pagina de Facebook.

În urma celor întâmplate, dar și a prognozei meteorologice, Horia Colibășanu, împreună cu ceilalți doi alpiniști, au decis să oprească expediția.

„Riscurile sunt nejustificat de mari și preferăm să ne întoarcem acasă”, a fost concluzia lui Horia Colibășanu, notează Tion.