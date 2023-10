Toate manifestările pro-palestiniene, dar și atentatele teroriste care au avut loc în ultimele două săptămâni, de la atacul grupării Hamas asupra Israelului, dar mai ales după replica dată de aceștia din urmă, au arătăt lumii care este nivelul de susținere a poporului palestinian.

În acest context, Răzvan Dumitrescu, realizatorul emisiunii ”Ce se întâmplă?” l-a întrebat pe generalul Cristian Barbu dacă există riscuri ca acest conflict din Orientul Mijlociu să se transforme într-un război hibrid.

”Da, sigur. Din acest război asimetric, pe care îl constatăm acum în Israel și vis-a-vis de palestinieni se poate transforma într-un război hibrid, instantaneu.

Pentru că lucrurile în războiul hibrid înseamnă propagarea unor vectori în timp scurt pe un interes centrat. Păi nu există interes centrat? Este.

Există vectorii de transmitere? Există. Iată, i-am și văzut pe unii dintre ei foarte vocali, foarte deschiși, la vedere, prin diferitele capitale, prin diferitele țări.

Ba unii dintre ei chiar au depășit această fază de doar a-și arăta prezența, ci au și acționat. Unii care sunt probabil mai...” , a declarat generalul Cristina Barbu, în cadrul emisiunii ”Ce se întâmplă?” de la DC News.

Dumitrescu: ”Se pot radicaliza spontan pe fondul creșterii tensiunii”

Răzvan Dumitrescu, realizatorul emisiunii, afirmă că persoanele care au acționat, ”care au atras atenția erau fișați, deci i-ai scăpat de sub observație chiar pe cei pe care îi aveai sub observație, nu mă întreb ce faci cu cei pe care nu îi ții sub observație și care se pot radicaliza spontan pe fondul creșterii tensiunii și internaționalizării în regiune a acestui conflict. Ce faci dacă pe cei fișați i-ai pierdut de sub control, au comis atentate pe teritoriul tău, nu ți-a folosit la nimic faptul că erau fișați și urmăriți. Pe cei pe care nu îi ai pe listă, ce faci cu ei?”, l-a întrebat pe generalul Barbu.

”Constatăm că din punctul de vedere al exercițiului acțiunilor anti-teroriste din partea acelor instituții europene sau naționale, toată chestiunea aceasta a fost destul de slabă în ultimii ani. Nu știu pe ce s-a bazat. Parcă, și în Israel a fost aceeași situație, ca și în Europa.

Chiar în momente în care au avut informații clare, nu au luat măsurile necesare. Nu cred că aici a intervenit politicul, de data aceasta. (...) Poate să fie și neglijență, deși în astfel de situații sunt oameni care ar trebui să nu fie neglijenți”, a mai spus generalul Barbu.

Mai multe în video:

