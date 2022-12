Europarlamentarii români au cerut în PE deblocarea aderării României la Schengen

Eurodeputaţii români au făcut front comun în a condamna veto-ul Austriei şi în a cere soluţii pentru deblocarea aderării României la Schengen, între care discutarea problemei în Consiliul European sau sesizarea Curţii de Justiţie a UE, în cadrul unei dezbateri pe această temă desfăşurată marţi seară în Parlamentul European, din care nu au lipsit însă contrele politice.



Cristian Terheş, care a vorbit în numele grupului Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni (ECR), a calificat atitudinea Austriei, care a blocat aderarea României la Schengen, drept un act de corupţie politică flagrant. El a accentuat că ţara noastră are dreptul de a fi membră a Schengen şi i-a cerut Comisiei Europene să adopte toate deciziile necesare pentru a penaliza Austria, al cărei comportament imperialist este total inacceptabil, scrie Agerpres.



Dan Nica, din Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor şi Democraţilor din Parlamentul European (S&D), a mulţumit Comisiei Europene şi preşedinţiei cehe a Consiliului UE pentru eforturile depuse pentru a ajuta România.



"Din păcate, acest JAI a adus un moment ruşinos. O ţară condusă de un cancelar, în dispreţ faţă de regulile de conduită, a decis să ţină ostatică ţara mea, 20 de milioane de români în afara spaţiului Schengen. Răspunsul trebuie să fie unul european şi să răspundem celui care a avut o asftel de atitudine ruşinoasă", a subliniat Dan Nica.

Siegfried Mureşan: Vom lucra cu toată lumea pentru a ne atinge acest obiectiv





Siegfried Mureşan, vicepreşedinte al grupului Partidului Popular European, a subliniat că aderarea României la Schengen este un obiectiv fundamental pentru România.



"Pentru a atinge acest obiectiv am făcut multe eforturi, am securizat frontiera României conform celor mai înalte standarde. Am reformat justiţia în aşa fel încât MCV să fie ridicat", a spus eurodeputatul PPE.



"Dezaprobăm poziţionarea Austriei, o considerăm nejustificată, este o nedreptate la adresa oamenilor. (...) Obiectivul nostru este să aderăm la spaţiul Schengen şi vom lucra cu toată lumea pentru a ne atinge acest obiectiv cât de curând", a mai pledat el.



Dacian Cioloş, din grupul Renew Europe, a subliniat că subiectul aderării trebuie să fie pe agenda Consiliului European din această săptămână.



"Nu poate fi considerat un subiect închis. Respingerea aderării României la Schengen a devenit o problemă europeană, pentru că nu are legătură cu vreun criteriu legal, ci cu politica internă şi politica de azil", a afirmat el.



"Aştept de la şefii de stat şi de guvern să găsească cât mai repede o soluţie la această problemă. În primul trimestru al anului viitor acest subiect trebuie închis", a solicitat fostul comisar european.

"Austria, atac la proiectul european"





Rovana Plumb, vicepreşedintă a grupului S&D din PE, a afirmat că modul în care s-au comportat săptămâna trecută Austria şi ministrul său de interne este "un atac la proiectul european şi o desconsiderare a drepturilor românilor".



"Nu putem accepta să devenim captivi politicii unui stat membru. Nu vom suferi de sindromul Stockholm şi nu vom simpatiza cu cei care ne ţin captivi", a mai spus Rovana Plumb, care a solicitat la rândul ei ca această chestiune să fie discutată în Consiliul European.



La rândul său, Vlad-Marius Botoş (Renew) a spus că în Consiliul JAI România şi Bulgaria au primit un veto "nedrept şi umilitor", deşi îndeplinesc criteriile de aderare de mai bine de zece ani.



"Această decizie, deşi pare nesemnificativă pentru mulţi cetăţeni europeni, pune în pericol fibra UE, alimentând extremismul", a mai afirmat Botoş, care i-a transmis şi un mesaj în germană cancelarului Karl Nehammer, care conţinea inclusiv afirmaţia că îşi va da seama de greşeala comisă în următoarele câteva zile.



Ramona Strugariu, din acelaşi grup politic, a spus la rândul ei că votul din JAI i-a umilit pe români, aruncând România la periferia Europei. Ea a pledat ca România să continue să-şi susţină cauza cu demnitate şi a avertizat că "niciunul dintre noi nu se va opri până când România nu va fi în Schegen".



Unul dintre cele mai dure discursuri le-a avut Rareş Bogdan (PPE), care a acuzat Austria că a dat un vot împotriva Europei şi pe cancelarul Nehammer că are o atitudine "iliberală pronunţată şi rasistă".



"Cancelarul Nehammer a decretat prin blocajul Schengen al doilea dictat de la Viena pentru români. Cer Comisiei şi Parlamentului să sesizeze Curtea de Justiţie a UE", a afirmat Bogdan în plenul PE.



Întrebat în timpul dezbaterii de colegul său de grup Eugen Tomac dacă guvernul României, care este condus de PNL, va sesiza CJUE în acest dosar, Rareş Bogdan a dat asigurări că acest lucru se va întâmpla.



Victor Negrescu, din grupul S&D, a spus la dezbatere că "Europa a intrat într-o criză profundă ca urmare a veto-ului exercitat de Austria împotriva propunerii Comisiei de a include România în Spaţiul Schengen".



"Astăzi, însă, într-un context foarte dificil, solidaritatea blocului comunitar este pusă sub semnul întrebării de acest veto, care serveşte intereselor Federaţiei Ruse", a adăugat el.



"Insistăm ca în cadrul Consiliului European să fie discutat acest subiect şi să stabiliţi un calendar ferm de aderare, în cel mai scurt timp posibil", a pledat Negrescu.



Vlad Gheorghe (Renew) a afirmat că "Europa unită" este doar o lozincă dacă se permite ca România şi Bulgaria să fie ţinute total nejustificat la cozile Europei.



"Este atât de stupid, că te întrebi cui foloseşte acest lucru. Este disciminatoriu pentru că nu se poate ca unii cetăţeni să aibă doar drepturi şi alţii doar obligaţii. Dincolo de politicieni, guverne slabe, mesajul nostru trebuie să fie unul singur: suntem cu toţii egali în această Uniune", a subliniat el.



Carmen Avram (S&D) a afirmat în cadrul dezbaterii că o singură voce a anulat drepturile a 20 de milioane de români, "un moment cu atât mai jignitor, cu cât s-a bazat pe o minciună străvezie".



"Domnule Nehammer, pe cine aţi avut în spate şi care au fost adevăratele motive pentru care ne-aţi interzis să fim egali?", a mai întrebat retoric eurodeputata PSD.



"Pentru românii care v-au fost prieteni, dar pe care i-aţi discriminat şi umilit, vă spun astăzi: ruşine!", şi-a încheiat intervenţia eurodeputata S&D.



Vlad Gheorghe, din grupul Renew, a întrebat-o pe Carmen Avram, la procedura cartonaşului albastru, dacă miniştrii de externe, Bogdan Aurescu, şi de interne, Lucian Bode, trebuie să răspundă pentru acest eşec.



Carmen Avram a spus că subiectul poate fi transformat într-unul de politică internă, dar că acest lucru nu schimbă ce s-a întâmplat în cazul votului din JAI. De altfel, în cadrul dezbaterii din PE a putut fi auzită cel puţin o voce care îi reproşa lui Vlad Gheorghe că a ridicat această problemă în plenul PE.



Cristian Buşoi (PPE) a calificat la rândul său votul din JAI drept "nedrept, straniu, nejustificat" şi a spus că reprezintă o sfidare faţă de celelalte state membre, CE şi PE. "Această decizie injustă trebuie reparată până la sfârşitul anului sau în prima parte a anului următor", a cerut el.



Maria Grapini (S&D) a mărturisit în cadrul dezbaterii că ascultă de 11 ani ce a auzit marţi seară în plenul PE.



"Nu România şi Bulgaria au fost sfidate, ci instituţiile europene. Problema e ce facem când o ţară membră încalcă un regulament fără niciun argument?", a întrebat Grapini, care a spus că a trimis două scrisori CE după Consiliul JAI. Într-una dintre ele se interesează ce măsuri va lua Comisia împotriva Austriei, iar în cealaltă ce demersuri întreprinde pentru modificarea votului în unanimitate în Consiliul UE, potrivit propriilor spuse.



Nicu Ştefănuţă, din grupul Renew, şi-a exprimat regretul că în sală, la dezbatere, au fost aproape doar români şi bulgari.



"Guvernul austriac crede că austriecii nu au încredere în români. Dar medicii români îi tratează pe austrieci, românii le construiesc case. Dle Nehammer, lipsa de compasiune vine din frică, a spus-o chiar compatriotul dvs Sigmund Freud", a afirmat eurodeputatul Renew. "Trebuie să revenim la o uniune a solidarităţii", a pledat el.



La rândul său, eurodeputatul Tudor Ciuhodaru (S&D) a acuzat Austria că a schimbat regulile în timpul jocului şi a lansat un avertisment: "Cine seamănă vânt, culege furtună!"



Gheorghe Vlad Nistor, din grupul PPE, a spus că nu va cădea în derizoriu şi nu va face politică internă în plenul PE, ca alţi colegi. El şi-a afirmat frustrarea legată de rezultatul votului şi a spus că aceasta este valabilă pentru "30 de milioane de oameni".



"Problema e alta, indignarea ar trebui să fie a celor peste 500 de milioane de europeni pentru că acesta este un atac la baza instituţiilor europene. Comisia şi Parlamentul nu pot rămâne indiferente", a spus Nistor.



Daniel Buda (PPE) a spus şi el că votul Austriei a fost unul împotriva unităţii UE şi că pune sub semnul întrebării însăşi funcţionalitatea instituţiilor UE.



"Ţineţi minte, prin minciună nu poţi construi nimic durabil", a afirmat el adresându-se cancelarului austriac, adăugând că Rusia şi Putin îi vor mulţumi astăzi, dar că prin acest vot a început dezbinarea UE.



Marian-Jean Marinescu, din acelaşi grup politic, i-a mulţumit comisarului Ylva Johansson pentru angajamentul pe care şi l-a luat pentru a obţine aderarea României şi Bulgariei la Schengen în 2023 şi i-a urat succes în discuţiile pe care le va avea cu Olanda şi Austria.



El a întrebat-o pe Ylva Johanssson şi ce părere are privind realizarea unui spaţiu liber de circulaţie mai mic, numai cu România şi Bulgaria, "Vidin-Calafat sau Giurgiu-Ruse".



Eugen Tomac, din grupul PPE, a cerut Comisiei Europene să apere tratatul UE. "Vă cer să mergeţi la CJUE şi să apăraţi drepturile românilor şi bulgarilor. Este inacceptabil ce a făcut Austria", a spus eurodeputatul român.

