"Eu am fost prima fetiță cu transplant". Povestea Timeei, operată de prof. Irinel Popescu la vârsta de un an. Este inginer și își dorește al doilea copil

Citește și - 25 de ani de viață. Astăzi, pacienții primelor operații cu supraviețuire, de transplant hepatic, din România, își pot spune povestea. Timeea avea doar un an

În 2000, au fost transplantați, în total, 8 pacienți. Cea mai mică era Timeea, care a primit de la mama ei, o parte din ficat. Timeea a mărturisit, cu lacrimi în ochi de emoție, că în acești 25 de ani a avut o viață normală.

"Eu am fost prima fetiță care a beneficiat de transplant"

"Eu am fost prima fetiță care a beneficiat de transplant. La doar un an am înfruntat viața, atât eu, cât și părinții mei, care nu s-au lăsat bătuți. Mama a fost cea care mi-a donat o parte din ficat. La vremea aceea, în anii 2000, nu prea se știa despre acest concept de transplant, ce înseamnă și ce poate face. Mama a fost singura din familie compatibilă cu mine. Așa s-a decis ca ea să îmi fie, din nou, salvator. După transplant, viața nu se oprește, viața continuă exact așa cum a fost. Și am crescut... (n.red. Timeea a început să plângă, extrem de emoționată).

"Dumneavoastră sunteți un exemplu viu pe care dorim să îl arătăm, să îl știe toată lumea, prin ce ați trecut încă de copil. Și tot ce ați reușit să faceți până acum în viață este de apreciat", a intervenit Victor Zota, președintele Fundației pentru Transplant.

"Am avut o copilărie foarte frumoasă, normală"

Apoi, Timeea și-a continuat discursul. "Am avut o copilărie foarte frumoasă, normală. Am urmat grădinița, școala, unde mi-am făcut și o mică familie și acum suntem foarte apropiați foștii colegi, ne întâlnim. Am avut toată viața parte de niște oameni superbi. În clasele 5-8 am avut foarte multe de învățat, apoi liceul, unde am avut foarte multe schimburi de experiență. Am învățat foarte multe și am legat multe prietenii, care durează până astăzi. După liceu, am urmat o facultate de inginerie și am dus-o până la capăt. Între timp, m-am căsătorit și avem un băiețel. Momentan are 2 ani și ne dorim să mai avem copii.

Pe parcursul celor 25 de ani, am făcut, ca un copil normal, sporturi, precum handbal, tenis de câmp, baseball, aici am spart multe geamuri la vecini. De asemenea, 5 ani am făcut lecții de vioară și pian tehnic, am făcut parte din orchestra școlii și am avut concerte locale. La vârsta de 18 ani am obținut permisul de conducere la mai mai multe categorii", a spus Timeea.

"Este foarte important să îi ajutăm să îi ajutăm pe noii transplantați"

"Între timp, la Doha, timp de 6 ani, am avut o pasiune de a trage cu arcul, eu și tatăl meu. Pe lângă acest lucru, tatăl meu a fost olimpic la kaiac canoe, am învățat să înot. Viața continuă, este foarte important de a conștientiza despre donarea de organe. Să spunem tuturor. Nu se știe când, Doamne, ferește, poți să ajungi în această situație. De asemenea, să îi ajutăm pe noii colegi transplantați, care sunt cu frică, în neștiință, să îi ajutăm să treacă peste acest impas. Noi avem deja experiență și putem să îi călăuzim ca să se reintegreze în societate. Este foarte important să îi ajutăm", a spus Timeea Balogh.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News