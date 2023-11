România a reușit să devină campioană mondială la minifotbal cu banii din sponsorizări. Onicaş: Este momentul în care trebuie să ne gândim și la partea financiară

România a devenit campioană mondială la minifotbal, în Ras Al Khaimah, Emiratele Arabe Unite. Turneul s-a încheiat cu o finală palpitantă, în care România a învins Kazahstanul într-un meci strâns care s-a încheiat cu o serie de lovituri de departajare.

Ioan Onicaş, preşedintele Federaţiei de Minifotbal, a venit în platoul DC Sport cu informaţii din culise. "Suntem cea mai titrată echipă de minifotbal din Europa, dacă nu chiar din lume. Înaintea campionatului, în clasamentul mondial am fost pe locul 2, iar acum suntem pe locul 1 și în clasamentul întocmit de Federația Mondială. Ceea ce am trăit în finală, care a fost una electrizantă, nemaiîntâlnită, ne face pe toți să uităm ce s-a întâmplat acolo. Nu mi-a fost niciodată dat să întâlnesc un echilibru atât de mare într-o finală. Cu două minute înainte de finalul competiției, echipa noastră era condusă cu 2:0, contrar cursului jocului, dar băieții noștri au avut încredere în forțele lor și în două minute am reușit să restabilim egalitatea."

Pentru campioni, doar atât?

Trebuie știut că după Campionatul Mondial au fost încasate și prime, însă jucătorii susțin că sunt destul de mici pentru astfel de performanțe. Liderul Federației a comentat:

"Această cupă mondială nu este una oarecare, este foarte multă muncă în spate. Niciodată nu am pus în față partea financiară, dar cred că este momentul în care trebuie să ne gândim și la acest aspect, pentru că și sportivii noștri au muncit mult și s-au sacrificat pentru a ajunge la acest nivel. Vă dați seama... toți au serviciu, toți au familii! Acest turneu și cu semicantonamentul care a avut loc înainte de turneu i-au răpit de acasă peste 15 zile. Având în vedere că au obținut o performanță care nu este la îndemâna oricui cred că ar trebui să existe recompense mai mari.

Noi, ca și Federație (suntem o federație nouă, din 2021), nu avem buget foarte mare din partea ministerului, dar ceea ce este important este că din surse proprii am reușit să atragem sponsori care ne-au facilitat deplasarea și costurile acestei competiții. Cu ajutorul lor am reușit să acoperim o mare parte din cheltuieli dar, din păcate, partea de premiere a fost sub așteptări. Dar sperăm că, inclusiv cu sprijinul autorităților, vom reuși să mai acordăm ceva în plus jucătorilor și staff-ului tehnic" a mai spus Onicaș.

Interviul complet, aici:

